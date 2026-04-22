Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα, Τετάρτη, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, ξεκινώντας τον κύκλο των επαφών της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η συνάντηση με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη διεξάγεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις του ευρωπαϊκού θεσμού με τις εθνικές αρχές βρίσκονται στο επίκεντρο συζήτησης, κυρίως όσον αφορά τη λειτουργία του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη θεσμική διαδικασία ανανέωσης της θητείας των μελών του.

Οι επόμενοι σημερινοί σταθμοί-συναντήσεις της κυρίας Κοβέσι είναι με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αύριο η κυρία Κοβέσι προγραμματίζεται να παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου η δημόσια τοποθέτησή της αναμένεται να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος πολιτικών προσώπων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαφωνία και ο ρόλος του Αρείου Πάγου

Το κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης στη δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, των Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, η οποία λήγει τυπικά στις 30 Ιουνίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο έχει αποφασίσει την πενταετή παράταση της θητείας τους, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει, βάσει του άρθρου 5 του νόμου 4786/2021, ότι η αρμοδιότητα για την κρίση των δικαστικών λειτουργών ανήκει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ).

Στο πλαίσιο αυτό ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για τη λήψη απόφασης από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στα μέσα Μαΐου, όπου θα εξεταστούν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τους Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη για παράταση της θητείας τους (γεγονός που υποδηλώνει τη σχετική αρμοδιότητα του ΑΔΣ), αλλά και οι υποψηφιότητες άλλων ενδιαφερόμενων εισαγγελικών λειτουργών.

Πάντως, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν έχει ζητήσει συνάντηση ούτε με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ούτε με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Υπενθυμίζεται ότι στο ΑΔΣ συμμετέχουν τόσο η πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Οι κυβερνητικές επικρίσεις

Σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του έργου της κυβέρνησης (19.04.2026), τοποθετήθηκε δημόσια αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους θεσμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει και η ίδια να αποδείξει στην πράξη ότι κινείται εντός των αρμοδιοτήτων της και δεν εργαλειοποιείται».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μη σοβαρό θεσμό» και έχει αναφερθεί σε «εκβιαστική πρακτική» από την πλευρά της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, συνδέοντας τη δημοσιοποίηση των δικογραφιών με την ανανέωση της θητείας της. Ο κ. Γεωργιάδης έχει τονίσει επίσης ότι η αποχώρηση της Ελλάδας από τον θεσμό αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, αναφέροντας: «Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα να το κάνουμε όποτε θέλουμε».

Η παρέμβαση των Δικηγορικών Συλλόγων

Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διέπεται από ευρωπαϊκές διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία και ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια, άμεση ή έμμεση, παρέμβασης ή επηρεασμού του έργου τους καθώς επίσης και απαξίωσης ή υποβάθμισης του θεσμικού τους ρόλου είναι απολύτως καταδικαστέα από όπου και αν προέρχεται».

Οι εκπρόσωποι των δικηγόρων σημείωσαν ότι συμπεριφορές που υπονομεύουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από την εκτελεστική εξουσία, «δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες και να γίνονται ανεκτές από κανέναν πολίτη και ιδίως από τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης».

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι οι εξελίξεις γύρω από τη θητεία των εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρακολουθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η στάση της χώρας απέναντι στον θεσμό συνδέεται με τον μηχανισμό αιρεσιμότητας για το Κράτος Δικαίου και τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα: Η προηγούμενη επίσκεψη

Σε κάθε περίπτωση, η αυριανή παρουσία της Λάουρα Κοβέσι στους Δελφούς αναμένεται να «βγάλει ειδήσεις», όπως είχε γίνει και κατά την προηγούμενη επίσκεψή της στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και είχε τοποθετηθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα για το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το Σύνταγμα πρέπει να αλλάξει» προκειμένου να αίρονται τα εμπόδια στην ποινική δίωξη πολιτικών προσώπων.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε υπογραμμίσει τότε ότι οι εγχώριες δικονομικές προβλέψεις και οι διαδικασίες βουλευτικής ασυλίας δυσχεραίνουν τη διαλεύκανση υποθέσεων που αφορούν τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, ενώ είχε επισημάνει πως η λειτουργική ανεξαρτησία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι κατοχυρωμένη από το ενωσιακό δίκαιο.

(Πηγή: dikastiko.gr)



