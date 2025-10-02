Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, από το Τελωνείο Πειραιά, περιοχή με ιδιαίτερο συμβολισμό όσον αφορά την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την υπόθεση «Καλυψώ», το πρωί της Πέμπτης (2/10). Αλλά περισσότερο στάθηκε στα σκάνδαλα που έχουν να κάνουν με τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της με τον ελληνικό νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Δυσαρέσκεια για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το άρθρο 86 του Συντάγματος σχετικά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, η Λάουρα Κοβέσι ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός που ήρθε όμως για να μείνει, «παρά τους εκφοβισμούς».

«Δεν είμαι χαρούμενη για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπα, δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα, για ένα μέρος όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτήν την πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

«Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη-μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά. Τα ναρκωτικά δεν πέφτουν από τον ουρανό για παράδειγμα έρχονται από τα λιμάνια. … Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως τις βλέπουμε στην υπόθεση ”Καλυψώ” τις βλέπουμε κι αλλού. Όταν μιλάμε για τη διαφθορά δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να το λύσουν αυτό το θέμα. Όλοι πρέπει να κατανοήσουν πως συνδέεται με τις ζωές όλων. Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει. Τα Τέμπη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχει κριτική και σε εμάς αλλά το να λέει κάποιος ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι, είναι fake news. Είμαστε ανεξάρτητοι. Οι εισαγγελείς μας είναι ικανότατοι και καμία ευρωπαϊκή αρχή δεν μπορεί να τους οδηγήσει οδηγίες πώς να διαχειριστούν τις υποθέσεις. Για μένα η ανεξαρτησία είναι η κόκκινη γραμμή, είναι απολύτως ανεξάρτητοι».

«Εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα»

“Για χρόνια, εγκληματίες με βοήθεια κρατικών λειτουργών έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για να βοηθήσουν έντιμους αγρότες και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε το ακρωνύμιο για τη διαφθορά. Κανένας έλεγχος και επιφανειακή έρευνα. Είναι ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία και η δικαιοσύνη πρέπει να συνεισφέρει.

»Τα κακά νέα είναι πως όπως και στην υπόθεση των Τεμπών η έρευνα για την εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του ελληνικού Συντάγματος. Τα καλά νέα είναι πως η Βουλή μπορεί να το αλλάξει αυτό με αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Καταλαβαίνω πως υπάρχει η πρόθεση. Το συντομότερο το καλύτερο».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα η οποία διεξήχθη, η κα. Κοβέσι τη χαρακτήρισε «στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή». «Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία. Τα άσχημα νέα είναι ότι η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος. Το κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο».

Η Λάουρα Κοβέσι απάντησε και για την έρευνα που διεξάγεται για τα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης: «Έχουμε ανοίξει φάκελο για την υπόθεση, κάνουμε έρευνα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και εάν υπάρχει ζημία θα προσπαθήσουμε να την επανακτήσουμε. Θα εξετάσουμε όλες τις διαστάσεις της υπόθεσης».

Για την υπόθεση «Καλυψώ», το δίκτυο παράνομης εισαγωγής εκατομμυρίων προϊόντων από την Κίνα χωρίς δασμούς και καταβολή ΦΠΑ, έκανε λόγο για «μια πολύ μεγάλη επιτυχία».

«Πρέπει να τη μετατρέψουμε σε πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας. Αυτός ήταν ο λόγος της επίσκεψής μου. Μέσω της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των απωλειών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στόχος είναι ό,τι γίνεται εδώ, να γίνεται παντού. Η απάτη ΦΠΑ και η ταμειακή απάτη έχει εξελιχθεί στην πιο επικερδή εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν έχει δεχτεί απειλές για έρευνες στην Ελλάδα, είπε ότι «αυτό έχει γίνει πολλές φορές αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω».

Διαδοχικές επαφές

Κατά τις τελευταίες 24 ώρες η κ. Κοβέσι είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα.

Στις επαφές της έθεσε αιτήματα για ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με περισσότερους εισαγγελικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό, καλύτερες υποδομές και βελτιωμένες απολαβές, προκειμένου να επιτελέσουν αποτελεσματικότερα το έργο τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε και στο εμπόδιο που θέτει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών στη διερεύνηση πολιτικών προσώπων, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά τη μη προώθηση δικογραφιών που αφορούν πρώην υπουργούς, όπως οι Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης.

Οι μεγάλες υποθέσεις υπό έρευνα

Σύμβαση 717 και τραγωδία στα Τέμπη: Σε εξέλιξη είναι δύο δικογραφίες για τη σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου, που έμειναν ανολοκλήρωτες παρά τις παρατάσεις και τις αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Ήδη 23 μη πολιτικά πρόσωπα έχουν καταστεί κατηγορούμενοι.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζεται η έρευνα για παράνομες επιχορηγήσεις σε αγρότες. Έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία από την Αρχή για το Ξέπλυμα.

Επιχείρηση «Καλυψώ»: Στα τελωνεία του Πειραιά αποκαλύφθηκε κύκλωμα εισαγωγών από την Κίνα χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ, με ζημία που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ. Η υπόθεση έχει διασυνοριακές προεκτάσεις.

Πηγή: Dikastiko