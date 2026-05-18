Μέλη μίας οικογένειας από τα Βορίζια Ηρακλείου έχουν συλλάβει μέχρι τώρα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε μία επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προχωρούσαν σε φθορές, εμπρησμούς, εκβιασμούς, ενώ λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πλαστά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία από τις οικογένειες που ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε “φωτογραφίσει” κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο νησί.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι με εκβιασμούς και απειλές έπαιρναν κτήματα, τα οποία δεν ήταν στην ιδιοκτησία τους, ώστε να λάβουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν συλληφθεί τρία μέλη της Οργάνωσης και ακόμα τρία άτομα για ζωοκλοπή.