Από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν την Πέμπτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής, 3 άτομα κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 56 και 53 ετών, καθώς και για 36χρονο Έλληνα, για τους οποίους ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Advertisement

Advertisement

Το μεσημέρι της Πέμπτης ο 36χρονος παρέδωσε στον 53χρονο -δρώντας για λογαριασμό και του 56χρονου-, σάκο με συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -2.060- γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους-1.000- γραμμαρίων.

Παράλληλα, το απόγευμα τής ίδια ημέρας σε άλλο σημείο στην Αθήνα, συνελήφθη ο 56χρονος, να κατέχει για λογαριασμό και των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -1,6- γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 36χρονου, κατελήφθη να κατέχει για λογαριασμό και των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό την διακίνηση, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -10.900- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους -9.000- γραμμαρίων, καθώς και ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -7.500- γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου, κατελήφθη να κατέχει με τον 56χρονο για λογαριασμό και του 36χρονου, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -17.500- γραμμαρίων, κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -594- γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους -1.000- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-11- κιλά και -495,6- γραμμάρια κοκαΐνης,

-27- κιλά και -60- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

-11- κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

-1.375- ευρώ,

Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσικλέτα,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-8- κινητά τηλέφωνα,

κάμερα κλειστού κυκλώματος,

-7- κλειδιά εξωτερικών θυρών και οικιών,

κολλητική ταινία και

ζευγάρι γάντια.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα -400.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.