Σε μία ανακοίνωση που αφήνει με το στόμα ανοιχτό όσους τη διαβάζουν, το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα κάνει γνωστό ότι έχει απαγγείλει κατηγορίες σε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, για την φερόμενη εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που πλημμυρίζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται με δόλιο τρόπο από την Κίνα, «παραλείποντας» να πληρώσουν τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. Η πρώτη φάση της επιχείρησης με τον κωδικό «Καλυψώ» εκτυλίχθηκε στα τέλη Ιουνίου 2025. Καθώς αυτή εξελίσσεται, οι αριθμοί είναι εξωφρενικοί και αποκαλύπτουν λαθρεμπόριο μυθικών διαστάσεων: Η ΕΕ κατέσχεσε 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει γίνει ποτέ στην ΕΕ.

Ερευνες σε όλη την Ευρώπη για δίκτυα από Κινέζους και λαθρεμπόριο

Η έρευνα της ΕΕ με την ονομασία Calypso, στοχεύει σε πολλά εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονται ολόκληρη την αλυσίδα εισαγωγών από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε κράτη μέλη και των πωλήσεων σε τελικούς καταναλωτές, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττοντας απάτη με τον ΦΠΑ μεγάλης κλίμακας. Αυτά τα δίκτυα –που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους– εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στα τέλη Ιουνίου 2025 σε τέσσερις χώρες, συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι.

Με βάση τα αρχικά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία (ΑΑΔΕ/Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) του Πειραιά, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι έχουν κατηγορηθεί για κατ’ εξακολούθηση έκδοση ψευδών βεβαιώσεων, προκαλώντας παράνομο κέρδος και ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους άνω των 871.000 €, καθώς και για συνέργεια σε τελωνειακή απάτη. Επιπλέον, τέσσερις τελωνειακοί εκτελωνιστές έχουν κατηγορηθεί για κατ’ εξακολούθηση τελωνειακή απάτη, που αφορά επίσης πάνω από 871.000 € σε δασμούς και φόρους που αποφεύχθηκαν, καθώς και για υποκίνηση ψευδούς βεβαίωσης. Την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους τελωνειακούς εκτελωνιστές κρατήθηκε, ενώ τέσσερις άλλοι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση από τον Ιούνιο.

Λιμάνι Πειραιά: Χιλιάδες κοντέινερ ανοίγονται ένα-ένα για να ελεγχθούν

Τα πρώτα 500 εμπορευματοκιβώτια κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση του Ιουνίου. Επιπλέον 1.935, που ήταν καθ’ οδόν προς την ΕΕ, κατασχέθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι του Πειραιά, ανεβάζοντας το σύνολο στα 2.435 και καθιστώντας αυτήν τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων που έχει γίνει ποτέ στην ΕΕ. Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια, εκτιμώμενης αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέονται άμεσα με τους φερόμενους συμμετέχοντες.

Τα 2.435 κατασχεθέντα εμπορευματοκιβώτια ελέγχονται αυτήν τη στιγμή. Μέχρι στιγμής, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός εμπορευματοκιβωτίων έχει ανοιχτεί από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές, και όλα αποκάλυψαν παρόμοιες πρακτικές ψευδούς δήλωσης και υποτίμησης της αξίας. Και μόνο το άνοιγμα και η ανάλυση του περιεχομένου αυτών των εμπορευματοκιβωτίων αντιπροσωπεύουν έναν πρωτοφανή φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Πειραιά, ενώ γεννώνται και ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια που είναι απαραίτητη στη διαδικασία αποσφράγισης κοντέινερ με “άγνωστο” περιεχόμενο.

Ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, ρούχα, παπούτσια: Το είχαν κάνει «σύστημα» επί χρόνια – Λαθρεμπόριο επιπέδου «big business»

Τουλάχιστον 500 εμπορευματοκιβώτια είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα, 360 από τα οποία δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στο τελωνείο, αλλά με βάση τον γνωστό τρόπο δράσης (modus operandi), μπορεί να υποτεθεί ότι θα είχαν δηλωθεί ψευδώς και με βαριά υποτιμημένη αξία, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή των δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα. Κατά μέσο όρο, δηλωνόταν μόνο το 10-15% του πραγματικού αριθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Η ζημιά στον προϋπολογισμό της ΕΕ για αυτά μόνο τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται συντηρητικά σε 25 εκατομμύρια € σε απλήρωτους τελωνειακούς δασμούς και 12,5 εκατομμύρια € σε απώλειες ΦΠΑ.

Οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση, υποψιάζονται ότι οι υπό έρευνα τελωνειακοί εκτελωνιστές δήλωναν την ίδια ποσότητα εμπορευματοκιβωτίων για εισαγωγή σε μηνιαία βάση, εδώ και χρόνια.

Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Laura Codruța Kövesi: Η έρευνα στέλνει μήνυμα στους εγκληματίες

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Laura Codruța Kövesi δηλώνει χαρακτηριστικά: «Πολύ καλά οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα είχαν ειδικευτεί σε αυτού του είδους την απάτη για χρόνια. Είχαν συνηθίσει να προκαλούν τεράστιες ζημιές στα οικονομικά μας με σχεδόν μηδενικό κίνδυνο. Η έρευνα Calypso στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα απλό μήνυμα: οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν, δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια για εσάς! Τώρα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την θεαματική επιτυχία σε συστηματική δουλειά: χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε όλη τη ζώνη της ΕΕ».

Πιτσιλής: Ήδη στον Πειραιά αυξάνονται τα έσοδα της Ελλάδας από δασμούς και ΦΠΑ

Ο Διοικητής Γεώργιος Πιτσιλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπογραμμίζει ότι το θετικό αποτύπωμα της σοβαρής έρευνας και της εξάρθρωσης ενός τόσο μεγάλου δικτύου στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, είναι ορατό: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι βασικός παράγοντας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και τη διαφύλαξη των δημοσιονομικών εσόδων της ΕΕ και των κρατών μελών της, προς όφελος του δίκαιου ανταγωνισμού και των πολιτών μας. Τα έσοδα – τόσο από τους δασμούς όσο και από τον ΦΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα στο λιμάνι του Πειραιά – ήδη παρουσιάζουν αύξηση, φτάνοντας τα 143 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με 139,9 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2024, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των τελωνειακών εγγράφων αυξάνει τη διαφάνεια και επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό μοτίβων παρανομίας και απάτης».

Από την πλευρά του, ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος της Ελληνικής Αστυνομίας προσθέτει: «Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και στην τήρηση του κράτους δικαίου. Αυτή η επιχείρηση είναι ένα σαφές παράδειγμα της σημασίας της διασυνοριακής συνεργασίας και της αποτελεσματικής χρήσης εξειδικευμένης τεχνογνωσίας με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της οικονομικής απάτης. Η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη της έρευνας του Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα, διενεργώντας, μεταξύ άλλων, εξειδικευμένες ψηφιακές εγκληματολογικές αναλύσεις, την ασφαλή διαχείριση κρίσιμων δεδομένων και στοχευμένες κατασχέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών, καταδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό του προσωπικού μας. Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των πολιτών της».