Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την αποδυνάμωση του διεθνούς δικτύου λιμανιών της Κίνας και να φέρει περισσότερα στρατηγικά τερματικά υπό δυτικό έλεγχο, αναφέρει το Reuters- και ο Πειραιάς βρίσκεται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πιο φιλόδοξης προσπάθειας για επέκταση της ναυτικής επιρροής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970 και έχει στόχο να αμβλυνθούν οι ανησυχίες στην Ουάσινγκτον πως θα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση απέναντι στην Κίνα σε περίπτωση πολέμου.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι ο αμερικανικός εμπορικός στόλος είναι ανεπαρκώς προετοιμασμένος για την παροχή στήριξης/ επιμελητείας στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εν καιρώ πολύ και ότι η εξάρτηση της Ουάσινγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική, όπως σημείωναν πηγές που επικαλείται το Reuters.

Πέρα από τον Παναμά, Αμερικανοί αξιωματούχοι και κοινοβουλευτικοί ανησυχούν για τις κινεζικές υποδομές που σχετίζονται με τη ναυτιλία σε χώρες και περιοχές όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Καραϊβική και η δυτική ακτή των ΗΠΑ. Εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσινγκτον είπε πως η Κίνα έχει κανονικές συνεργασίες με άλλες χώρες εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου.

«Η αμερικανική κυβέρνηση βλέπει τις κινεζικές επενδύσεις σε διεθνή λιμάνια ως μεγάλη απειλή στην εθνική της ασφάλεια» είπε ο Στούαρτ Πουλ-Ρομπ, συνιδρυτής του KCS Group. «Ο προβληματισμός είναι πως η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως μοχλό τον έλεγχό της σε αυτά τα assets για σκοπούς κατασκοπείας, στρατιωτικού πλεονεκτήματος ή διαταραχής των εφοδιαστικών αλυσίδων κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων» πρόσθεσε, επικαλούμενος συζητήσεις με στελέχη του χώρου της ασφαλείας στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά στον Πειραιά ειδικότερα, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «περάσουν από μικροσκόπιο» τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η κινεζική COSCO έχει μερίδιο 67% στον ΟΛΠ. Κάποιοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν πως η Ουάσινγκτον ίσως θελήσει να στοχεύσει τις επιχειρήσεις της COSCO στην Ελλάδα, είπε πηγή κοντά στους επενδυτές που δραστηριοποιείται στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη την COSCO «στο στόχαστρο»: Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ την έχει βάλει σε «μαύρη λίστα» με εταιρείες που συνδέονται με τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, κάτι που, αν και έχει σημάνει απαγορεύσεις/ κυρώσεις, δείχνει πως ενδέχεται να υπάρξουν ενέργειες.

«Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να επιτεθούν στη διεθνή επιρροή της Κίνας υπερτονίζοντας τη θεωρία της απειλής της Κίνας (China threat theory) και χρησιμοποιώντας την για να αναγκάσουν συμμάχους να διαλέξουν πλευρά όσον αφορά στις αλυσίδες προμηθευτών» αναφέρει σε paper του το Κέντρο Ερευνών Ανάπτυξης του Κρατικού Συμβουλίου- επίσημο think tank της Κίνας.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε πέρυσι από το Council of Foreign Relations, αμερικανικό think tank, η Κίνα είχε επενδύσεις σε 129 projects λιμανιών ανά τον κόσμο μέσω διαφόρων εταιρειών τον Αύγουστο του 2024. Επίσης η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία εκτιμάται πως είναι 230 φορές μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες δυνατότητες των αμερικανικών ναυπηγείων- κάτι που σημαίνει ότι θα χρειάζονταν δεκαετίες για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του αμερικανικού ναυτικού.