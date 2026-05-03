Η Πολεμική Αεροπορία της Αλβανίας γιόρτασε στην αεροπορική βάση της Κουτσόβα τα 75 χρόνια από την ίδρυσή της, σε μια επέτειο (30/4) που ανέδειξε τόσο την ιστορική της διαδρομή όσο και τον σημερινό της ρόλο στο ΝΑΤΟ.

Πιο συγκεκριμένα, η αλβανική Πολεμική Αεροπορία ιδρύθηκε το 1951, σε μια εποχή όπου η χώρα ακολουθούσε το σοβιετικό στρατιωτικό δόγμα. Στα πρώτα της βήματα, στελεχώθηκε και εξοπλίστηκε με τη βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων ανατολικών χωρών, αποκτώντας μαχητικά αεροσκάφη, δημιουργώντας παράλληλα ένα εκτεταμένο δίκτυο αεροπορικών βάσεων και αντιαεροπορικής άμυνας.

Ωστόσο, η κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος τη δεκαετία του 1990 οδήγησε σε ριζική συρρίκνωση και αναδιάρθρωση. Τα παλαιά μαχητικά αποσύρθηκαν, ενώ η Αλβανία στράφηκε σταδιακά προς τη Δύση, εντασσόμενη στο ΝΑΤΟ το 2009. Σήμερα, η Αλβανική Αεροπορία δεν διαθέτει δικά της μαχητικά αεροσκάφη.

Η πολύτιμη συνδρομή Ελλάδας και Ιταλίας

Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η συνεργασία με συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Την επιτήρηση του αλβανικού εναέριου χώρου έχει αναλάβει η ελληνική και η ιταλική Πολεμική Αεροπορία, με την συνεισφορά των δύο χωρών να θεωρείται ζωτικής σημασίας.

Η φετινή επέτειος πραγματοποιήθηκε στην αναβαθμισμένη βάση Κουτσόβα, η οποία έχει μετατραπεί σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας. Στην εκδήλωση συμμετείχε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, ενώ στον ουρανό της Αλβανίας πέταξαν ελληνικά και ιταλικά μαχητικά.

Την ίδια στιγμή, η αλβανική κυβέρνηση παρουσίασε φιλόδοξα σχέδια εκσυγχρονισμού της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτά περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του στόλου ελικοπτέρων, την ανάπτυξη μονάδων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τη βελτίωση των ραντάρ και των συστημάτων επιτήρησης. Επίσης, ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία της σχολής αεροπορίας στη Βλόρα για την εκπαίδευση νέων πιλότων και προσωπικού.