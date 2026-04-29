Οι αρχές στην Αλβανία εξάρθρωσαν μεγάλο κύκλωμα που διέπραττε απάτες μέσω ψευδών διαδικτυακών πλατφορμών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν δέκα ύποπτοι και να κατασχεθούν σχεδόν 900.000 ευρώ.



Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομική επιχείρηση διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια και έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα ευρύ δίκτυο online απάτης με βασική έδρα τα Τίρανα, το οποίο εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημίες άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος «εργάζονταν» σε τηλεφωνικά κέντρα που προσομοίαζαν με νόμιμες εταιρείες, ενώ είχαν μεταξύ τους σαφή ιεραρχία και κατανομή αρμοδιοτήτων.



Οι επιτήδειοι προσέγγιζαν τα θύματα μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες, προωθώντας δήθεν επενδυτικά προγράμματα με υψηλές αποδόσεις. Αφού τα θύματα εγγράφονταν σε ψεύτικες πλατφόρμες, αναλάμβαναν δράση οι «σύμβουλοι επενδύσεων», οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν μέλη της οργάνωσης και διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες αποκτούσαν πλήρη έλεγχο των συσκευών των θυμάτων μέσω ειδικού λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους και ασκώντας πίεση για επιπλέον καταθέσεις.

Παρόλα αυτά, τα χρήματα δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν σε περίπλοκα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, καταλήγοντας τελικά στα μέλη του κυκλώματος. Τα τηλεφωνικά κέντρα της οργάνωσης λειτουργούσαν με ομάδες έξι έως οκτώ ατόμων, με γνώση πολλών γλωσσών, μεταξύ των οποίων γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά, ώστε να στοχεύονται διαφορετικές αγορές και να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θυμάτων.

Συνολικά, στο δίκτυο απασχολούνταν έως και 450 άτομα σε διάφορους τομείς, όπως προσέλκυση πελατών, εξυπηρέτηση, διαχείριση, οικονομικές υπηρεσίες, πληροφορική και διοικητική υποστήριξη.

Οι εργαζόμενοι λάμβαναν μισθούς περίπου 800 ευρώ μηνιαίως, ενώ υπήρχε και σύστημα προμηθειών ανάλογα με τις επιτυχείς «συμφωνίες», με πληρωμές τόσο σε μετρητά όσο και μέσω τραπεζικών συναλλαγών.

Πέρα από την αρχική εξαπάτηση, τα μέλη επαναπροσέγγιζαν θύματα που είχαν ήδη χάσει χρήματα, προτείνοντας υποτιθέμενες υπηρεσίες ανάκτησης κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, τους ζητούσαν να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν αρχικά ποσά περίπου 500 ευρώ, επιχειρώντας να τα εξαπατήσουν ξανά.



Η έρευνα ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023 από τις αυστριακές αρχές, έπειτα από τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού θυμάτων στη Βιέννη. Μέσω της Europol ζητήθηκε η συνδρομή των αλβανικών αρχών για τον εντοπισμό ψηφιακών στοιχείων που σχετίζονταν με τη δράση του κυκλώματος, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη ποινικής διερεύνησης στην Αλβανία.



Η κοινή επιχείρηση κορυφώθηκε στις 17 Απριλίου 2026 με συντονισμένες εφόδους στα Τίρανα, όπου συνελήφθησαν συνολικά δέκα άτομα. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνες σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα κατοικίες, ενώ κατέσχεσαν 891.735 ευρώ σε μετρητά, 443 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 238 κινητά τηλέφωνα, έξι λάπτοπ και μεγάλο αριθμό αποθηκευτικών μέσων.



Θύματα της απάτης εντοπίστηκαν σε πολλές χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές συνεχίζουν την επεξεργασία των στοιχείων, εκτιμώντας ότι θα προκύψουν νέα δεδομένα σχετικά με την έκταση της δραστηριότητας του κυκλώματος.

