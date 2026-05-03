Η Eurovision 2026 πλησιάζει και νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει τη «συνταγή» που αυξάνει τις πιθανότητες ενός τραγουδιού να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Κάθε χρόνο, οι χώρες παρουσιάζουν τις συμμετοχές τους, από mainstream ποπ μέχρι δραματικές μπαλάντες και εκκεντρικές εμφανίσεις.

Στο πλαίσιο νέας μελέτης, επιστήμονες ανέλυσαν παλαιότερους διαγωνισμούς και εντόπισαν τη «συνταγή» για το τι κάνει ένα τραγούδι επιτυχημένο τόσο για τις επιτροπές όσο και για το κοινό. Η επιστημονική ανάλυση πίσω από τον νικητή δείχνει ότι ο συνδυασμός αγγλικών στίχων, ποπ στοιχείων και «χορευτικότητας» αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι επιστήμονες μίλησαν για «στρατηγικές που υιοθετούνται όλο και περισσότερο», οι οποίες αντανακλούν το πολιτισμικό Zeitgeist, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει το «πνεύμα των καιρών» και περιγράφει το γενικό διανοητικό, ηθικό και πολιτιστικό κλίμα μιας συγκεκριμένης εποχής.

«Αποκαλύψαμε τη γενικευμένη υιοθέτηση στρατηγικών που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των τραγουδιών: χρήση της αγγλικής γλώσσας, αυξημένη χορευτικότητα, μεγαλύτερη χρήση ποπ στιλ, πιο ποικίλοι στίχοι και εστίαση σε θέματα που αποτυπώνουν καλύτερα το πολιτισμικό Zeitgeist», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές από το Northwestern University υπογραμμίζουν ότι τα αγγλικά έχουν καθιερωθεί ως lingua franca της Eurovision, δηλαδή ως κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ ατόμων με διαφορετική μητρική γλώσσα. Παρότι η βρετανική συμμετοχή δεν είναι αποκλειστικά αγγλόφωνη, ο γλωσσικός συνδυασμός θεωρείται πιθανό πλεονέκτημα.

Την Ελλάδα φέτος θα εκπροσωπήσει ο Akylas με το τραγούδι «Φέρ’ το». Πρόκειται για ένα υψηλής ενέργειας electro/techno track με hyper-techno επιρροές, που συνδυάζει σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο με έντονη ελληνική ταυτότητα και attitude.

Το τραγούδι περιλαμβάνει στίχους σε πολλαπλές γλώσσες, κυρίως ελληνικά, με αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, κάτι που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη «συνταγή» που εντόπισαν οι επιστήμονες: χρήση αγγλικών ως lingua franca, αυξημένη χορευτικότητα και ποπ ή ηλεκτρονικά στοιχεία που διευκολύνουν την παγκόσμια απήχηση. Η έντονη χορευτική φύση του, σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία του Akylas στη σκηνή, το καθιστά από τα πιο «party-oriented» entries της χρονιάς.

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου 2026 στη θέση 4, στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποδόσεις στα στοιχήματα στα τέλη Απριλίου 2026, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα των φαβορί για τη νίκη, συνήθως στην τέταρτη ή πέμπτη θέση, πίσω από τη Φινλανδία και κοντά σε Γαλλία και Δανία. Σε ορισμένους bookmakers έχει φτάσει ακόμη και στη δεύτερη θέση μετά την κυκλοφορία του official video και τις εντυπωσιακές live εμφανίσεις, όπως στο London Eurovision Party.

Το «Ferto» θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές της χρονιάς χάρη στην υψηλή χορευτικότητα και την εμπορική του απήχηση.

Οι πρόσφατοι νικητές της Eurovision επιβεβαιώνουν την ποικιλομορφία αλλά και τις τάσεις που εντόπισε η μελέτη: το 2025 ο JJ από την Αυστρία με το «Wasted Love», το 2024 ο Nemo από την Ελβετία με το «The Code», το 2023 η Loreen από τη Σουηδία με το «Tattoo», το 2022 οι Kalush Orchestra από την Ουκρανία με το «Stefania», το 2021 οι Måneskin από την Ιταλία με το «Zitti e buoni», το 2019 ο Duncan Laurence από την Ολλανδία με το «Arcade», το 2018 η Netta από το Ισραήλ με το «Toy», το 2017 ο Salvador Sobral από την Πορτογαλία με το «Amar pelos dois», το 2016 η Jamala από την Ουκρανία με το «1944», το 2015 ο Måns Zelmerlöw από τη Σουηδία με το «Heroes», το 2014 η Conchita Wurst από την Αυστρία με το «Rise Like a Phoenix», το 2013 η Emmelie de Forest από τη Δανία με το «Only Teardrops», το 2012 η Loreen από τη Σουηδία με το «Euphoria», το 2011 οι Ell & Nikki από το Αζερμπαϊτζάν με το «Running Scared» και το 2010 η Lena από τη Γερμανία με το «Satellite».