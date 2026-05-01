Η ελληνική αποστολή για τη Eurovision 2026 αναχώρησε το πρωί με προορισμό τη Βιέννη, όπου φέτος θα φιλοξενηθεί ο διαγωνισμός. Μαζί της ταξίδεψε και ο Akylas, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαμογελαστός λίγο πριν την επιβίβαση.

Το κλίμα ήταν θετικό μετά το πρόσφατο πάρτι στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία, ενώ η άνοδος του τραγουδιού «Ferto» στις στοιχηματικές φαίνεται να έχει δώσει επιπλέον ώθηση στην ομάδα.

Ενθουσιασμός και συγκίνηση πριν την αναχώρηση

Στο πλευρό του Akylas βρέθηκαν στενοί συνεργάτες, μεταξύ αυτών ο Φωκάς Ευαγγελινός και η Παρθένα Χοροζίδου. Στη σκηνή θα τον συνοδεύσουν επίσης οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Κική Τσόλκα-Φωκάς Ευαγγελινός-Akylas-Παρθένα Χοροζίδου

Κρατώντας την ελληνική σημαία, ο Akylas μίλησε στις κάμερες, δίνοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στη συμμετοχή του:

«Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου και σε όλους αυτούς που προσπαθούσαν πάντα να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους ακόμα κι αν είχαν δυσκολίες…Τη μητέρα μου θα τη βρω στη Βιέννη. Θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Στον μικρό Akyla θα έλεγα να έχει υπομονή, θα περάσει πολλά αλλά, αν δε σταματήσει να πιστεύει στα όνειρά του και να τα κυνηγάει, θα του έρθουν πολύ ωραία και μεγάλα πράγματα».



«Πάμε Βιέννη επιτέλους!»

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη χαρά του για το ταξίδι και τη συμμετοχή του:

«Είμαι τόσο χαρούμενος. Πάμε Βιέννη επιτέλους! Σας παίρνουμε όλους μαζί μας σε αυτό το ταξίδι», είπε, στέλνοντας μήνυμα στο ελληνικό κοινό.

Η πρώτη πρόβα έχει οριστεί για το Σάββατο (2/5), με τον ίδιο να δηλώνει έτοιμος:

«Δεν νιώθω άγχος, κυρίως ενθουσιασμό. Έχουμε προετοιμαστεί τόσο καλά με την ομάδα και με τον Φωκά, έχουμε μελετήσει τα πάντα και πιστεύω ότι θα γράψουμε πολύ καλά».



Πανέτοιμη η ομάδα

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός στάθηκε στη δουλειά που έχει προηγηθεί:

«Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Έφτασε επιτέλους η στιγμή. Είμαστε πανέτοιμοι και ελπίζουμε αυτό που έχουμε δημιουργήσει να σας αρέσει και να σας κάνει περήφανους».

Η ελληνική συμμετοχή φαίνεται να ξεκινά το ταξίδι της με αισιοδοξία και δυναμική, με όλα τα βλέμματα στραμμένα πλέον στην πρώτη εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision.

