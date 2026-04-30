Ο Ακύλας μίλησε για τη διαδρομή του από τις Σέρρες μέχρι τη σημερινή του πορεία στη μουσική, τονίζοντας πως ξεκίνησε χωρίς οικονομική άνεση ή γνωριμίες στον χώρο. Όπως ανέφερε, η πίστη στις δυνατότητές του και η σκληρή δουλειά ήταν τα βασικά στοιχεία που τον οδήγησαν εκεί που βρίσκεται σήμερα.

Λίγο πριν το ταξίδι του στη Βιέννη για τη συμμετοχή του στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο τραγουδιστής έδωσε το «παρών» το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου στο πάρτι της ελληνικής αποστολής, που πραγματοποιήθηκε στην αυστριακή πρεσβευτική κατοικία.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Breakfast@Star», που προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης, έστειλε το δικό του μήνυμα στους νέους, καλώντας τους να επιμένουν στα όνειρά τους και να μην αποθαρρύνονται από δυσκολίες ή εμπόδια.

Ο ίδιος δήλωσε: «Το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω, γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα, να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;»