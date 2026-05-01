Στη Βιέννη έφτασαν ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026, με τον εκπρόσωπο της Ελλάδας να δίνει από την πρώτη στιγμή το στίγμα του, τραγουδώντας το «Ferto» μέσα στο αεροδρόμιο.

Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 1ης Μαΐου από το Ελευθέριος Βενιζέλος, με την ομάδα να ταξιδεύει για την αυστριακή πρωτεύουσα ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης.

Θερμή υποδοχή και τραγούδι στο αεροδρόμιο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν την άφιξη της αποστολής, αλλά και την ενθουσιώδη υποδοχή που επιφύλαξαν στον Ακύλα. Ο ίδιος, εμφανώς χαρούμενος, τραγούδησε στίχους από το κομμάτι του «Ferto», κρατώντας την ελληνική σημαία και ανταποδίδοντας την αγάπη του κόσμου.



Η ομάδα στο πλευρό του

Μαζί του ταξίδεψαν σημαντικοί συνεργάτες, όπως ο Φωκάς Ευαγγελινός στον ρόλο του creative director, αλλά και η Παρθένα Χοροζίδου. Στη σκηνή θα τον πλαισιώσουν επίσης οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Κική Τσόλκα-Φωκάς Ευαγγελινός-Akylas-Παρθένα Χοροζίδου



Το πρόγραμμα μέχρι τον Ημιτελικό

Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, στις 12 Μαΐου. Η πρώτη του πρόβα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει την Τετάρτη.

Στη συνέχεια, ξεκινούν οι πρόβες με κοστούμια: τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουν οριστεί δύο γενικές πρόβες (15:45–18:30 και 21:00–23:45), ενώ την Τρίτη 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη πρόβα με κοστούμια (15:00–17:45).

Το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα διεξαχθεί ο πρώτος Ημιτελικός, όπου η ελληνική συμμετοχή θα διεκδικήσει την πρόκριση για τον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.