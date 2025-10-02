Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στην τραγωδία των Τεμπών, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

«Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο» σημείωσε σήμερα η κα Κοβέσι και τη φράση αυτή σχολιάζει ο Νίκος Πλακιάς.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρει «Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

Κοβεσι σήμερα :

( Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει .

Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο. )

Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε .

Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που… pic.twitter.com/fh9aoicwaq October 2, 2025