Νέες ποινικές εξελίξεις δρομολογούνται στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ενδέχεται να ασκηθούν ποινικές διώξεις πολιτικών προσώπων απευθείας από την Ευρωπαική Εισαγγελία, παρακάμποντας το άρθρο 86 του Συντάγματος, που ορίζει ότι, μόνον η Βουλή έχει αυτή την εξουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται πιθανό η Ευρωπαική Εισαγγελία, που συνεχίζει να διερευνά την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ασκήσει ποινικές διώξεις και να στείλει κατηγορητήρια απευθείας σε πολιτικά πρόσωπα, που βάσει στοιχείων της δικογραφίας έχουν εμπλακεί ποινικά στην υπόθεση, χωρίς να τηρήσει τη διαδικασία που εφάρμοσε στο πρώτο μέρος της ποινικής διερεύνησης, όπου έστειλε στη Βουλή δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ίσως αυτό είναι και ο λόγος, που δεν έχει διαβιβαστεί ακόμη στη Βουλή δεύτερη δικογραφία από την Ευρωπαική Εισαγγελία για το σκανδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς υπάρχει η πιθανότητα, το γραφείο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εφαρμόζοντας την Αρχή της υπεροχής του ενωσιακού Δικαίου έναντι του εσωτερικού δικαίου, να προχωρήσει στην υπόθεση αναξάρτητα από τα κωλύματα του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Αλλωστε η ίδια η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι κατά την επίσκεψη της στη χώρα μας τον περασμένο Οκτώβριο, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Πειραιά, στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86, καθώς όπως είπε, η διάταξη έχει ήδη παρεμποδίσει δύο φορές την πορεία ερευνών, στην τραγωδία των Τεμπών και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόνισε: «Το άρθρο 86 είναι αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εμείς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε το Σύνταγμα, αλλά η λύση είναι να αλλάξει».

Πηγές από την Ευρωπαική Εισαγγελία υποστήριζαν μεταξύ άλλων ότι, “οφείλουμε να σεβόμαστε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σε κάθε χώρα, αλλά δεν χρειάζεται να λάβουμε άδεια για να ασκήσουμε δίωξη. Μία από τις βασικές αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι η ανεξαρτησία της. Αυτό συνεπάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα ζητήσει ούτε θα λάβει οδηγίες από κανένα πρόσωπο εκτός αυτής, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί είτε να αναλάβει υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών αρχών των συμμετεχόντων κρατών μελών (ανάκληση υπόθεσης) είτε μπορεί να κινήσει η ίδια μιά υπόθεση”.

Οι ίδιες πηγές υποστήριζαν ότι, η Ευρωπαική Εισαγγελία ενδεχομένως αφήνει να εννοηθεί ότι, δεν αποκλείεται να παρακάμψει το άρθρο 86 και να ασκήσει απευθείας ποινικές διώξεις σε πολιτικά πρόσωπα.

Μάλιστα με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (1918/2025) η άρση του κωλύματος που θέτει το άρθρο 86 του Συντάγματος στην άσκηση αρμοδιότητας της Ευρωπαικής Εισαγγελίας μπορεί να επιτευχθεί καθώς:

– H υποχρέωση τήρησης του ενωσιακού δικαίου αφορά και διατάξεις συνταγματικού επιπέδου, καθως και ότι, οι εθνικές αρχές οφείλουν να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των διατάεξων του ενωσιακού δικαίου, ακόμη και όταν αυτές προβαίνουν σε συνταγματική αναθεώρηση κατα τη νομολογία του ΔΕΕ (Δικαστηριο Ευρωπαικής Ενωσης).

– Η επιταγή για διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας του Δικαίου της Ενωσης περιλαμβάνει και την υποχ΄ρεωση των εθνικών δικαστηρίων να τροποποιούν, αν παρίσταται ανάγκη την πάγια νομολογία τους σε περίπτωση που αυτή στηρίζεται σε ερμηνεία του εσωτερικού δικαίου, η οποία δεν συμβιβάζεται με το δίκαιο της Ενωσης, καθώς

– Η εφαρμογή του ενωσιακού διακίου στη εθνική έννομη τάξη επιδρά στην ερμηνεία ακόμη και συνταγματικών διατάξεων, οι οποίες έχουν ρητή το γράμμα τους δια μπορεί δεν και να αφορούν και ζητηματα εθνικής δημοκρατικής παράδοσης και τάξης,

– Το διάγραμμα των εσωτερικών διαταξεων πρέπει να εμηνεύεται σε αρμονία με τους ενωσιακούς κανόνες.

Δυνάμει των ανωτέρω συνάγεται ότι, το κώλυμα που θέτει το άρθρο 86 Σ, στην άσκηση της αρμοδιότητας της Ευρωπαικής Εισαγγελίας, πρέπει να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει δίκαιο και για το λόγο αυτό είναι ανίσχυρο.

Πηγή: Από την ιστοσελίδα της Δημοσιογράφου Μαίρης Μπενέα – Dikografies.blogspot