Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την αιματηρή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Πατησίων, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη και μια κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα (27/5), όταν ομάδα ενόπλων εισέβαλε στην επιχείρηση και άνοιξε πυρ εναντίον του 47χρονου καταστηματάρχη, πακιστανικής καταγωγής. Δύο από τους δράστες, ντυμένοι με σκούρα ρούχα και καπέλα, επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη, χτυπώντας τον αρχικά στο κεφάλι με τη λαβή όπλου.

Ο άνδρας δέχθηκε σφαίρες και στα δύο πόδια, ενώ οι δράστες άρπαξαν κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό πριν τραπούν σε φυγή.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξαπέλυσε άμεσα επιχείρηση εντοπισμού τους, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στη Λεωφόρο Κηφισού. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τρία άτομα που επέβαιναν στο όχημα διαφυγής, ενώ ένας ακόμη συνεργός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Ο τραυματισμένος επιχειρηματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τους δράστες να αποχωρούν ατάραχοι από το σημείο, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα χαρακτηριστικά, την ώρα που περαστικοί απομακρύνονται πανικόβλητοι. Οι Αρχές εξετάζουν το παρελθόν των συλληφθέντων και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Αδελφός θύματος: «Επιχείρησαν να τον χτυπήσουν και στο κεφάλι»

Ο αδελφός του ιδιοκτήτη του καταστήματος ανέφερε ότι οι δράστες προσπάθησαν να τον πυροβολήσουν και στο κεφάλι, ενώ αφού έπεσε στο έδαφος, συνέχισαν να τον πυροβολούν στα πόδια.

Όπως είπε: «Ήμουν στο σπίτι όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι μπήκαν μέσα δύο άνδρες και άνοιξαν πυρ. Πυροβόλησαν στα πόδια, επιχείρησαν να τον χτυπήσουν και στο κεφάλι και, όταν έπεσε κάτω, συνέχισαν να ρίχνουν στα πόδια».