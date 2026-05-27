Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην Πατησίων, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 18:30 ομάδα δραστών εισέβαλε στην επιχείρησή του και άνοιξε πυρ εναντίον του. Το θύμα, πακιστανικής καταγωγής, δέχθηκε δύο σφαίρες, μία σε κάθε μηρό.

Μετά την επίθεση, οι δράστες αφαίρεσαν άγνωστο αριθμό κινητών τηλεφώνων και χρηματικό ποσό από το κατάστημα πριν διαφύγουν.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες αποχωρούν από το σημείο φορώντας μαύρα ρούχα, καπέλα και μάσκες. Μια γυναίκα με παιδικό καροτσάκι φαίνεται να κάνει πίσω μόλις τους αντιλαμβάνεται, ενώ εκείνοι συνεχίζουν να περπατούν χωρίς να δείχνουν αναστάτωση.

Ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικές δυνάμεις. Το όχημα των δραστών εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα, στο ύψος της Βικέλα και της οδού Τσούντα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ένας ακόμη συνεργός διέφυγε και αναζητείται. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες είναι ένας 30χρονος ελληνικής καταγωγής, ένας 27χρονος ομογενής και ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής.

Κατά την έρευνα των Αρχών, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε μέσα σε σακούλα σούπερ μάρκετ στην οδό Νιρβάνας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έφερε και σιγαστήρα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ο αδελφός του τραυματία, μιλώντας για την επίθεση, υποστήριξε ότι οι δράστες επιχείρησαν αρχικά να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι. Όπως ανέφερε, όταν το θύμα έπεσε στο έδαφος, οι δράστες τον πυροβόλησαν στα πόδια.

Το θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εκτός κινδύνου.