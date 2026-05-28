Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πολλά ερωτήματα για το κίνητρο του ένοπλου περιστατικού στην οδό Πατησίων με θύμα έναν 47χρονο άνδρα από το Πακιστάν έχουν τα στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών, τα οποία έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Αν και σε πρώτο χρόνο το πιο πιθανό σενάριο ήταν εκείνο της ληστείας, οι αστυνομικοί βλέποντας το παρελθόν των εμπλεκομένων αναθεώρησαν.

Advertisement

Advertisement

Ο 47χρονος τραυματίας έχει απασχολήσει σε πληροφοριακό επίπεδο ως κλεπταποδόχος κινητών τηλεφώνων. Ενας από τους δράστες, ένας 30χρονο Έλληνας έχει κατηγορηθεί για περιστατικά αθλητικής βίας ενώ εμπλέκεται και στη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ, Γιώργου Λυγγερίδη.

Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI Πηγή: EUROKINISSI

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι από την Αλβανία, 31 και 27 ετών. Ο 27χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν για μεταφορά πολεμικών όπλων καλάσνικοφ για λογαριασμό ενός βαρυποινίτη ομοεθνούς του.

Ολα αυτά τα στοιχεία κάνουν τους αστυνομικούς να μην θεωρούν απίθανο πως πίσω από την ένοπλη επίθεση κρύβεται κάποια παράνομη δοσοληψία, που για άγνωστο λόγο στράβωσε.

Λίγη ώρα μετά την καταδίωξη και σύλληψη των τριών, στελέχη της Άμεσης Δράσης εντόπισαν σε πεζόδρομο μια σακούλα σούπερ μάρκετ, μέσα στην οποία οι δράστες είχαν βάλει το τσαντάκι μέσης που περιείχε το πιστόλι της επίθεσης με τον σιγαστήρα.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη.