Αίσιο τέλος στην αστυνομική έρευνα για υπόθεση εμπρησμού στη Γαστούνη Ηλείας, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην εξιχνίαση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς κατάστημα πρώην περιπτερά, ο οποίος στο παρελθόν είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό από ομάδα 20 ατόμων όσο ακόμη διατηρούσε περίπτερο.

Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε Ρομά ανδρών. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 15 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν οργανωμένα και με διαφορετικούς ρόλους. Ο εμπρησμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου 2026, όταν προκλήθηκε φωτιά με εύφλεκτο υλικό στο υπό κατασκευή κατάστημα, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι μία ημέρα νωρίτερα, στις 4 Μαΐου, οι κατηγορούμενοι φέρονται να πήγαν με αυτοκίνητο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αμαλιάδα, όπου προμηθεύτηκαν ποσότητα βενζίνης σε πλαστικά μπιτόνια.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς τη Γαστούνη, αποβιβάστηκαν κοντά σε καταυλισμό και κατευθύνθηκαν πεζοί προς το κατάστημα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου και με τη χρήση του εύφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τον χώρο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και ο ρόλος που αποδίδεται σε έναν από τους ενήλικες κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε ρόλο… «τσιλιαδόρου» και κινούνταν με αυτοκίνητο στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσει τους συνεργούς του σε περίπτωση που εντόπιζε αστυνομικούς.

Το ερώτημα που πλέον κυριαρχεί στη Γαστούνη είναι αν ο εμπρησμός ήταν απλώς μια πράξη καταστροφής ή αν πίσω από αυτόν υπήρχε πρόθεση να σταλεί ένα ακόμη μήνυμα φόβου στον άνθρωπο που είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο.

Το βέβαιο είναι ότι το νέο επαγγελματικό του βήμα δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει. Το κατάστημα που ετοίμαζε για να κάνει μια νέα αρχή παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας, ενώ οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το κατάστημα του Χρήστου Σαμψώνη ήταν σχεδόν έτοιμο να ανοίξει, μόλις λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τους πρώτους πελάτες, όταν τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, μετά το βίαιο περιστατικό του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν είχε δεχθεί επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων, μαζί με τον γιο του και έναν ακόμη πολίτη που επιχείρησε να παρέμβει.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2026, ομάδα περίπου 20 ατόμων είχε εμφανιστεί στο περίπτερό του, μετά από περιστατικό με ανήλικο που φέρεται να επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόν, και η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο περιπτεράς, ο γιος του και ακόμη ένας πολίτης που προσπάθησε να παρέμβει δέχθηκαν χτυπήματα με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο νοσοκομείο.

Η τοπική κοινωνία είχε αντιδράσει έντονα, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη πλήγμα σε έναν άνθρωπο που επιχειρούσε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

(Με πληροφορίες από patrisnews.com)

