Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 22 συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι διώξεις αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κατ’ εξακολούθηση πράξεων απάτης, της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, με το παράνομο όφελος να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και της άμεσης συνέργειας στις εν λόγω πράξεις.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Πηγή: dikastiko.gr