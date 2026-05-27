Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου στην Κρήτη δύο άνθρωποι, μετά από ξεχωριστά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Αμμουδάρα και στη Χερσόνησο.

Σύμφωνα με το neakriti, το νεότερο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου, στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν 27χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα έγινε περίπου στις 3 το μεσημέρι, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Advertisement

Advertisement

Μια 27χρονη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ

Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μια 27χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε ύστερα από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, όταν -σύμφωνα με πληροφορίες- έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Η νεαρή υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε τις επόμενες ώρες, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διασωλήνωσή της.

Η 27χρονη νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμη την κατάστασή της.

Στη ΜΕΘ εδώ και 25 ημέρες ένας 40χρονος

Παράλληλα, σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο στις αρχές Μαΐου.

Ο άνδρας, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, έχασε -κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες- τον έλεγχο του πατινιού και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για περισσότερο από τρεις εβδομάδες. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.