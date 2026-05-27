Μέσα στις προσεχείς 10 ημέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε ανήλικους στο δρόμο προανήγγειλε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι» σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής πρωτοβουλίας.

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του «γαλάζιου» βουλευτή Δημήτρη Κούβελα προανήγγειλε την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, εξηγώντας, παράλληλα, πως η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιού από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο μισθωμένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια.

Σε αυτό το πλαίσιο ο αναπληρωτής υπουργός απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς τις επιχειρήσεις που πωλούν ηλεκτρονικά πατίνια με όριο ταχύτητας άνω των 25 χιλιομέτρων, να σταματήσουν να το κάνουν, γιατί αποτελεί παράνομη πράξη που διώκεται ήδη και με το νέο νόμο, θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξήγησε πως εξετάστηκαν όλες οι σχετικές προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι, ανάμεσά τους το όριο ηλικίας στα 16 έτη, ωστόσο η απόφαση που ελήφθη, σε συνεννόηση με την ΕΛΑΣ, είναι η «πιο καθαρή» για πλήρη απαγόρευση στους κάτω των 18 για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμο.