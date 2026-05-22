Στην απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες για να τα νοικιάσουν, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως τόνισε, τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας δεν θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας και θα απαιτείται πλόεν η πιστοποίηση της ηλικίας μέσα από το kids wallet για να μην μπορούν τα στοιχεία να παραποιηθούν ενώ τόνισε ότι στόχος είναι σύντομα να απαγορευτούν εντελώς τα πατίνια.

Advertisement

Advertisement

«Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί και στα social media ενώ είναι ο ίδιος που πιστοποιεί την ηλικία για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών «θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και, εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια».

Νέες ταυτότητες

Κληθείς να απαντήσει σχετικά με τις νέες ταυτότητες, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι οι χώρες τις ΕΕ μετά τις 3 Αυγούστου δεν δέχονται τις παλιές ταυτότητες, ωστόσο τόνισε: «Εάν δεν έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε με ταυτότητα, δεν υπάρχει λόγος μέχρι τις 3/8 να αλλάξουμε την ταυτότητα».

«Εάν έχουμε διαβατήριο, δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε να βγάλουμε νέα ταυτότητα» σημείωσε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Είναι ένα όριο που έχει τεθεί ευρωπαϊκά. Τι είπε η Ευρώπη; Η μπλε ταυτότητα δεν έχει καμία ασφάλεια» σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη «που συνεχίζει να χρησιμοποιεί τόσο παλιές ταυτότητες.