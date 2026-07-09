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Οι νέες ρυθμίσεις επιβάλλουν υποχρεωτική ασφάλιση και τη χρήση κράνους, ενώ απαγορεύουν την κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών του μετρό.

Για την αποσυμφόρηση της κίνησης στην Αττική, ξεκινά άμεσα η υλοποίηση του έργου στον κόμβο Σκαραμαγκά, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι θα απαγορεύεται η διάθεση, πώληση ή παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα του νέου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών κ. Γιώργου Κώτσηρα ο οποίος έθεσε πρόσφατα νέους κανόνες στην άναρχη κυκλοφορία και χρήση των ηλεκτρικών πατινιών ενώ όπως ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ σύντομα θα απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ./ώρα αλλά και η χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων από άτομα με ηλικία κάτω των 17 ετών.

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Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι: «Το κυκλοφοριακό είναι ένα μείζον θέμα για τον κάθε Έλληνα πολίτη ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την Αττική και στη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι ένα ζήτημα πολυπαραγοντικό. Σε λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα στις 13 Ιουλίου θα υπάρξει η υπογραφή της σύμβασης για τον κόμβο Σκαραμαγκά οπότε εκεί μπαίνουμε στη διαδικασία της υλοποίησης ενός πολύ σημαντικού έργου που θα αποσυμφορήσει την κίνηση στην Αττική.

Το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι ένα μείζον στοίχημα για την Κυβέρνηση και τον ίδιο των Πρωθυπουργό.

Το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ και για αυτό το λόγο άμεσα φέραμε τις σχετικές διατάξεις σε νομοσχέδιο ώστε να ψηφιστούν άμεσα.

Θα απαγορεύεται η διάθεση, πώληση ή παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών και οι κυρώσεις θα είναι πολύ αυστηρές και για τους ίδιους προφανώς τους χρήστες αλλά και σε όσους παραχωρούν ή προμηθεύουν οχήματα σε ανήλικους.

Το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για όποιος πουλά ή παραχωρεί ηλεκτρικό πατίνι σε ανήλικο, επίσης θα υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και όσων κυκλοφορούν με αυτά.

Απαραίτητος εξοπλισμός το κράνος, απαγορεύεται η χρήση κινητού ή ακουστικών, ενώ οι χρήστες θα πρέπει να φορούν ειδικό γιλέκο το βράδι ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα.

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Επίσης θα απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι άνω των 50 χλμ./ώρα και το πρόστιμο θα είναι πολύ αυξημένο.

Αυτές οι διατάξεις λαμβάνονται για να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, να προστατεύσουμε κυρίως του ανήλικους συμπολίτες μας. Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, έχουμε τα στοιχεία και από την Τροχαία και από τις Αρχές που παρακολουθούν ζητήματα οδικής ασφάλειας, ότι υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος και μία αυξημένη ένταση ατυχημάτων που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια και για αυτό ακριβώς προτάσσουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις διατάξεις οι οποίες και απαγορεύουν και προστατεύουν.

Ότι έχει να κάνει με την εξασφάλιση καλύτερων όρων χρήσης αλλά και ασφάλειας των πολιτών εμείς θα το εξαντλήσουμε όπως κάναμε τώρα και με τις διατάξεις που φέραμε σε πολύ στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε όλο το πλαίσιο των δράσεων της οδικής ασφάλειας και όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη ακόμη μεγαλύτερης παρέμβασης με ακόμη αυστηρότερη αντιμετώπιση θα το κάνουμε διότι απόλυτος στόχος μας είναι η ακεραιότητα των συμπολιτών μας και της ζωής τους.

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Και ήδη βλέπουμε αποτελέσματα με ένα μεγάλο ποσοστό μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων.»

Σχετικά με τις Δημόσιες Συγκοινωνίες ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι: «Θα ενισχύσουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, κομμάτι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα του πολίτη, με 125 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα και άλλα 50 στη Θεσσαλονίκη τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες ώστε να έχουμε προσλήψεις σε οδηγούς προκειμένου να υπάρχει προφανώς και το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι υπεραπαραίτητο και παράλληλα υπενθυμίζω μπήκε πρόσφατα στο ΕΣΠΑ η ανακατασκευή και η αναβάθμιση ενός μεγάλου μέρους των συρμών στο Μετρό.

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Αυτή την περίοδο τρέχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που στην ουσία έχει να κάνει με τη ανάταξη των σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό.

Αυτό είναι μια προληπτική δράση να τις κάνουμε πιο σύγχρονες, πιο αντίστοιχες με τα σύγχρονα δεδομένα. Η επένδυση σε καλύτερες υποδομές σε καλύτερες τεχνολογίες ενισχύει την ασφάλεια και την αξιοπιστία και την διάρκεια του δικτύου.

Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο πολίτης έχει ανάγκες, θέλει να βλέπει βελτίωση, θέλει να βλέπει καλύτερες συνθήκες.

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Ήρθε χθες το πρώτο νέο τρένο το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μετά από 20 χρόνια και έχουμε επικεντρώσει όλες μας τις δυνάμεις ώστε να έχουν έναν σιδηρόδρομο σύγχρονο, αξιόπιστο με δομές αντίστοιχες με τις ανάγκες της εποχής.

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Για εμάς προτεραιότητα είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, η στήριξή τους σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εισόδημά τους, η ενδυνάμωση της χώρας μας, της εικόνας της αξιοπιστίας της, των ενόπλων δυνάμεων και της εξωτερικής πολιτικής.»