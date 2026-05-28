Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή που οι αστυνομικοί καταδιώκουν τους ένοπλους δράστες, λίγα λεπτά μετά το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα στα Πατήσια.

Οι ένοπλοι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα του θύματος το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια, προτού προλάβει να αντιδράσει. Στην συνέχεια διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, στο οποίο τους περίμενε ο συνεργός τους.

Advertisement

Advertisement

Αρκετά κοντά βρίσκονταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την καταδίωξη. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα των δραστών και τους καταδίωξαν μέχρι τον Κηφισό. Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες χάνει τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα.

Στην συμβολή των οδών Νιρβάνα και Ρεγκούκου οι κακοποιοί πέταξαν το όπλο, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα μέσα σε σακούλα σούπερ μάρκετ. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους τρεις δράστες που επέβαιναν στο όχημα, ενώ ένας ακόμη συνεργός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Το γεγονός ότι πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια δείχνει ότι ήθελαν να του στείλουν μήνυμα και όχι να τον σκοτώσουν. Οι τρεις συλληφθέντες είναι δύο υπήκοοι Αλβανίας με βαρύ ποινικό παρελθόν, ενώ ο Έλληνας είναι γνώριμος των αρχών.