Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Μεσολόγγι, όταν μία ομάδα ανηλίκων επιτέθηκαν άγρια σε έναν 11χρονο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ανήλικοι μαζί με έναν συνεργό τους που αναζητείται, επιτέθηκαν στον 11χρονο προκειμένου να του αφαιρέσουν μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και τα αθλητικά παπούτσια που φορούσε.

Λίγες ώρες αργότερα, οι τρεις δράστες επιτέθηκαν και σε συγγενικά πρόσωπα του 11χρονου, ηλικίας 16 και 14 ετών, με τον 16χρονο να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης (27/5), ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την σύλληψη του τρίτου εμπλεκόμενου.

Πηγή: tempo24