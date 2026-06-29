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Στη σύλληψη ενός 28χρονου από την Τουρκία προχώρησαν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στα σκαλοπάτια της Εμμανουήλ Μπενάκη, στα Εξάρχεια τη νύχτα της 13ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, μετά τη σύλληψή του, λέγοντας στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών ότι μέλη Εγκληματικής Οργάνωσης της Τουρκίας τον στρατολόγησαν πριν από μερικές εβδομάδες, δίνοντάς του μία φωτογραφία του 25χρονου και την εντολή να τον εκτελέσει.

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Ο εκτελεστής πέρασε παράνομα στη χώρα μας μέσω Έβρου, διέμενε όλο αυτό το διάστημα σε έξι διαφορετικά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και περίμενε από τους συνεργούς του να του κανονίσουν το ταξίδι επιστροφής του, στην Τουρκία, και πάλι μέσω Έβρου.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, όμως, συγκέντρωσαν στοιχεία σε βάρος του, κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και να τον εντοπίσουν σε διαμέρισμα της Καλλιθέας. Μόλις βγήκε από αυτό, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, όπου τους περιέγραψε με λεπτομέρεια κάθε κίνησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την ενοικίαση των διαμερισμάτων οι συνεργοί του χρησιμοποιούσαν ένα πλαστό διαβατήριο από τη Σουηδία και μία πιστωτική κάρτα, η οποία έχει εκδοθεί από τράπεζα της Σιγκαπούρης, και απλά του έστελναν ένα γραπτό μήνυμα με τη διεύθυνση στο κινητό τηλέφωνό του.