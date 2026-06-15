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Στο διαμέρισμα, στο οποίο έμενε ο 25χρονος από την Τουρκία που έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων, αναζητούν στοιχεία για το κίνητρο και τον δράστη της δολοφονίας τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό τους χώρους, στην προσπάθειά τους να «μάθουν το θύμα», τις δραστηριότητές του, τις επαφές και την καθημερινότητά του, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα φθάσουν και στον δολοφόνο του.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις ελληνικές αρχές, αλλά την αστυνομία στη χώρα του, καθώς εκεί είχε συλληφθεί για απάτες, κλοπή, ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και για κατοχή ναρκωτικών.

Αν και μέχρι τώρα τα στοιχεία δεν είναι ικανά για να έχουν σαφή εικόνα οι αστυνομικοί, βλέπουν ως πιο πιθανό το κίνητρο να σχετίζεται με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Θεωρείται δεδομένο, πάντως, ότι δεν ήταν ένα ευκαιριακό έγκλημα, αλλά μία ενέδρα θανάτου.

Το θύμα δέχθηκε τουλάχιστον επτά πυροβολισμούς από πιστόλι. Οι περισσότερες βολίδες το έπληξαν στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτο στο έδαφος, στα σκαλοπάτια της Εμμανουήλ Μπενάκη, στο ύψος της Καλλιδρομίου.

Οι λιγοστοί αυτόπτες μάρτυρες, που δέχθηκαν να μιλήσουν στους αστυνομικούς, έκαναν λόγο για έναν δράστη στο σημείο, χωρίς όμως τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών να αποκλείουν το ενδεχόμενο ο πιστολέρο να είχε κάποιο συνεργό, ο οποίος τον περίμενε με όχημα διαφυγής σε κοντινό σημείο.