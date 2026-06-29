Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διεξάγει έρευνες για τον θάνατο δύο αδελφών, ηλικίας οκτώ και δέκα ετών, που εντοπίστηκαν αναίσθητα μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τα παιδιά βρέθηκαν το απόγευμα από συνάδελφο του πατέρα τους, έχοντας υποστεί εγκαύματα από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν εντός του οχήματος.

Οι αρχές συνέλαβαν τον πατέρα και τη σύντροφό του, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου.

Οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες και εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά εγκλωβίστηκαν στο όχημα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανηλίκων πρόκειται να εξακριβωθούν επισήμως μέσω των νεκροτομών που θα διενεργηθούν από τους ιατροδικαστές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων της Κύπρου συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου Λάρνακας, σύμφωνα με το offsite.com.cy. Οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ εξετάζουν και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην ασύλληπτη τραγωδία.

Τα δύο παιδιά, βουλγαρικής καταγωγής, είχαν φτάσει πρόσφατα στην Κύπρο για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στην περιοχή μαζί με τη σύντροφό του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας αναχώρησε νωρίς το πρωί για την εργασία του, ενώ λίγο αργότερα έφυγε και η σύντροφός του, αφήνοντας τα παιδιά στο σπίτι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο αδέλφια φαίνεται πως βγήκαν έξω και βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να εγκλωβίστηκαν μόνα τους στο όχημα και να μην κατάφεραν να βγουν, ενώ παράλληλα διερευνώνται και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ενδέχεται να είχαν αφεθεί στο αυτοκίνητο ενώ κοιμούνταν.

Οι λεπτομέρειες από το περιβάλλον της οικογένειας

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Alpha Καλημέρα, ο ξάδερφος του πατέρα –ο οποίος είχε ταξιδέψει μαζί με τα παιδιά στην Κύπρο– ανέφερε πως κανένας δεν περίμενε να συμβεί αυτό το κακό και κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Όπως εξήγησε, η μία πόρτα του αυτοκινήτου δεν είχε κλειδώσει σωστά, εκτιμώντας ότι τα παιδιά μπήκαν μόνα τους μέσα στο όχημα και αποκοιμήθηκαν.

Ο ίδιος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν πλέον η αστυνομία έφτασε στη σκηνή. Σημειώνεται, επίσης, πως στο ίδιο σπίτι διαμένει και ο αδελφός του πατέρα, ο οποίος, μιλώντας στην κάμερα του σταθμού, ανέφερε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στην πισίνα.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα του οχήματος, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με συμπληρωματικές μαρτυρίες από τη σκηνή που δημοσίευσε το OmegaLive, η μητριά των παιδιών είχε επιστρέψει κάποια στιγμή στο σπίτι και λίγο αργότερα αντιλήφθηκε την απουσία τους. Τα δύο ανήλικα, τα οποία δεν είχαν τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν τελικά γύρω στις 16:30 από συνάδελφο του πατέρα, ο οποίος τον ειδοποίησε αμέσως, ενώ χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια καθώς είχαν κλειδωθεί μέσα στο όχημα.

Advertisement

Παράλληλα, το OmegaLive αναφέρει πως κάποιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για έναν Ελληνοκύπριο άνδρα από το περιβάλλον της οικογένειας, ο οποίος φέρεται να είχε κακή συμπεριφορά απέναντί τους και να εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την παρουσία των παιδιών εκεί, με τους μάρτυρες να αναφέρονται και σε ακραία περιστατικά, τα οποία η ιστοσελίδα επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει σεβόμενη το ανακριτικό έργο.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις προκύπτει ότι τα δύο αγόρια πιθανόν έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, ενώ στα σώματά τους διαπιστώθηκαν εγκαύματα, τα οποία φαίνεται να προκλήθηκαν από την πολύωρη έκθεσή τους στις υψηλές θερμοκραίες που επικρατούσαν μέσα στο όχημα. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν με τις νεκροτομές που θα διενεργηθούν.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για ενδεχόμενη αμέλεια.

Advertisement

Οι δύο αναμένεται να δώσουν αναλυτικές καταθέσεις, ενώ εντός της ημέρας. Θα οδηγηθούν σήμερα στις 11:00 ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας για την έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησης.

Ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, χαρακτήρισε το περιστατικό ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει βιώσει η κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι παραμένουν συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο παιδιών, ενώ μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής δεκάδες πολίτες βρίσκονταν στο σημείο αναζητώντας πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζει να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια, με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που τα παιδιά έμειναν μόνα τους μέχρι τον τραγικό εντοπισμό τους μέσα στο όχημα.

Advertisement

Tα ακριβή αίτια θανάτου των δύο παιδιων αναμένεται να διακριβωθούν μέσα από τις επιστημονικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις.

(Πηγή: offsite.com.cy)

Advertisement