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Μία ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου στην Κύπρο το απόγευμα της Κυριακής (28/06), με θύματα δύο παιδιά, ετών 8 και 10 ετών που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η μητριά των δυο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για υπό διερεύνηση γονική αμέλεια.

Δύο ανήλικα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένα σε αυτοκίνητο

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι όταν μετέβησαν στο σημείο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου και στελέχη της Αστυνομίας, τα αδέρφια είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους. Τα ανήλικα φέρονται επίσης να έφεραν εγκαύματα από την έκθεσή τους στον ήλιο. Το όχημα βρισκόταν σε χωράφι κοντά σε πολυκατοικία.

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Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ασφυξίας, ωστόσο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν από τη νεκροτομή που θα διενεργηθεί στις σορούς των δύο παιδιών.

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Η διερεύνηση επικεντρώνεται στο πώς τα παιδιά παρέμειναν μέσα στο αυτοκίνητο, για πόση ώρα και κάτω από ποιες συνθήκες. Πρόκειται για υπόθεση που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς αφορά δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους με τρόπο που οι αρχές ακόμη προσπαθούν να αποσαφηνίσουν.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, το όχημα ήταν σταθμευμένο έξω από οικία, ενώ η οικογένεια στην οποία ανήκουν τα δύο αδερφάκια ήταν βουλγαρικής καταγωγής. Το περιστατικό διερευνούν οι Βάσεις Δεκέλειας.

Τη θλίψη του εξέφρασε μιλώντας στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός. «Είναι ένα τραγικό συμβάν που συνέβη στην κοινότητά μας πως δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές. Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο και η σύντροφός του, κι εκείνη στο μεροκάματο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα», ανέφερε.