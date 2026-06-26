Η ιστορία του 7χρονου που έχασε τη ζωή του από παχυσαρκία χωρίς να έχει δει ποτέ γιατρό

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Ένα 7χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στις ΗΠΑ, λόγω της παχυσαρκίας του που αποδίδεται στην «εξαιρετική και φρικτή αμέλειά» του από τους ίδιους του τους γονείς.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Κάσπερ ζύγιζε 115 κιλά και σύμφωνα με τους εισαγγελείς δεν είχε πάει ποτέ στο σχολείο και είχε επισκεφτεί γιατρό μόνο μία φορά, με αποτέλεσμα να πεθάνει από καρδιακή ανεπάρκεια.

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Γονείς άφησαν το 7χρονο παιδί τους να φτάσει τα 115 κιλά

Ο 40χρονος Ντάμιεν Ο’Μπράιεν και η 41χρονη σύζυγός του Τζέσικα Ο’Μπράιεν, αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για κακοποίηση και βασανιστήρια σε σχέση με τον θάνατο του γιου τους και έχουν προφυλακιστεί.

«Εκ πρώτης όψεως, πρόκειται για σκληρή και ακραία ταλαιπωρία που υπέστη αυτό το παιδί λόγω της αμέλειας των γονιών του», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Genesee, Ντέιβιντ Λέιτον στο WJRT για το ζευγάρι, το οποίο έχει επίσης μια 5χρονη κόρη.

Ο Κάσπερ είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Μίσιγκαν τον Νοέμβριο του 2025 και διαπιστώθηκε πως έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια, μια ασθένεια που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, με συντελεστικό παράγοντα την παθολογική παχυσαρκία.Τζέσικα

Ο Ντάμιεν Ο’Μπράιεν εργαζόταν και η οικογένεια διέθετε ασφάλιση υγείας. Το πρωί που πέθανε ο Κάσπερ, τηλεφώνησαν μάλιστα στον κτηνίατρό τους για να περιθάλψουν το σκυλί τους, σύμφωνα με τον εισαγγελέα.

Ο Κάσπερ είχε μια 5χρονη αδελφή. «Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν υπήρχε καν στα μάτια της κυβέρνησης. Η Υπηρεσία Προστασίας Παιδιών (CPS) δεν είχε πάει ποτέ εκεί, κανείς δεν γνώριζε για αυτά τα παιδιά, δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο», σύμφωνα με τον Λέιτον.