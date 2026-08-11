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Παράλληλα, εκπρόσωπος του Κατάρ ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών παρουσιάζει νέες προτάσεις στην ιρανική ηγεσία προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις που είχαν παγώσει λόγω πρόσφατων επιθέσεων.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν υπογράψει μνημόνιο κατανόησης τον Ιούνιο, ωστόσο οι διαφωνίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών ανέστειλαν τις διαδικασίες.

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Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ.

«ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση», δηλώνει ο ΥΠΑΜ του Πακιστάν

Ο Χουατζά Ασίφ δήλωσε στο Bloomberg ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται «κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση» σχετικά με το Ορμούζ που αποτελεί το κύριο σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις και έχει οξύνει τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

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«Οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

According to a diplomatic source speaking with IRNA, Mohsin Raza Naqvi, Pakistan's Minister of Interior, set off for Tehran hours earlier for discussions with Iranian officials. pic.twitter.com/FmI4G8OeVb — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) August 11, 2026

Οι δηλώσεις του γίνονται τη στιγμή που ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συνομλεί με την ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο μίας ακόμη προσπάθειας του Ισλαμαμπάντ για συνέχιση των διαπραγματεύσεων που έχουν «παγώσει» λόγω των νέων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Νακβί, μαζί με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον αρχηγό του στρατού Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, συμμετέχουν ενεργά στη διαμεσολαβητική διαδικασία. Ο Ασίφ ανέφερε επίσης ότι «τα πράγματα διαμορφώνονται υπέρ της ειρήνης», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη.

Πακιστανική κυβερνητική πηγή ανέφερε στο πρακτορείο Anadolu ότι ο Νακβί θα παρουσιάσει «ορισμένες νέες προτάσεις» στην ιρανική ηγεσία για την επίλυση της κρίσης, η οποία συνεχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο. Η πηγή, ωστόσο, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις νέες αυτές προτάσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στις 17 Ιουνίου και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία. Ωστόσο, οι συνομιλίες πάγωσαν στη συνέχεια λόγω διαφωνιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Ορμούζ, μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες οδούς για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας και το εμπόριο.