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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη συναλλαγή μόνο μετά την ολοκλήρωσή της, προκαλώντας αντιδράσεις για παραβίαση των εθίμων συνεργασίας μεταξύ των νομισματικών αρχών.

Η παρέμβαση της 31ης Ιουλίου αποτελεί την πρώτη κίνηση των ΗΠΑ για τη στήριξη του γεν από το 1998.

Οι αμερικανικές και ιαπωνικές αρχές δηλώνουν έτοιμες για περαιτέρω δράση, καθώς το ιαπωνικό νόμισμα παραμένει ευάλωτο στις διακυμάνσεις της αγοράς συναλλάγματος.

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Οι ΗΠΑ αιφνιδίασαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας ευρώ για αγορά γιεν με σκοπό να στηρίξουν το ιαπωνικό νόμισμα. Η ΕΚΤ ενημερώθηκε μόνο αφού είχαν ήδη πουλήσει ευρώ για να αγοράσουν γεν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Η συναλλαγή έγινε «πίσω από την πλάτη» της ΕΚΤ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, συνομίλησαν για τη συναλλαγή το Σάββατο, αφού η αμερικανική παρέμβαση της 31ης Ιουλίου είχε ήδη ολοκληρωθεί, ανέφερε το δημοσίευμα επικαλούμενο μία από τις πηγές.

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US euro sale to prop up yen blindsided European Central Bank https://t.co/6BmDWHoS4a — Financial Times (@FT) August 7, 2026

Ορισμένα ανώτατα στελέχη της ΕΚΤ θεώρησαν τη χρήση ευρώ από τις ΗΠΑ —αντί για δολάρια— ως μια πρωτοφανή παραβίαση των μακροχρόνιων εθίμων συνεργασίας μεταξύ των δυτικών νομισματικών αρχών, σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

Η συναλλαγή είχε ως στόχο να βοηθήσει την Ιαπωνία να στηρίξει το γεν, αφού το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε σε χαμηλό 40 ετών. Το Τόκιο παρενέβη στην αγορά συναλλάγματος την περασμένη εβδομάδα πουλώντας δολάρια για να αγοράσει γεν.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ πούλησαν ευρώ αντί για δολάρια για να βοηθήσουν την Ιαπωνία ενισχύει την εκτίμηση ότι η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί οι παρεμβάσεις να οδηγήσουν σε κύμα πωλήσεων αμερικανικών ομολόγων (Treasuries) και σε αύξηση των αποδόσεών τους.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η χώρα θα χρησιμοποιήσει εφεξής ένα εργαλείο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), το οποίο παρέχει στις κεντρικές τράπεζες δολάρια χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τα αμερικανικά ομόλογα που κατέχουν, χωρίς να χρειάζεται να τα πουλήσουν.

Τόσο ο Μπέσεντ όσο και η Υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, προειδοποίησαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα διστάσουν να αναλάβουν εκ νέου δράση για το γεν εάν χρειαστεί.

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Πράγματι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το γεν είχε απωλέσει σχεδόν τα μισά από τα κέρδη που σημείωσε λόγω της παρέμβασης, τροφοδοτώντας τις εικασίες των διαπραγματευτών ότι οι αρχές ενδέχεται να παρεμβούν εκ νέου στην αγορά.

«Η πιθανότητα ενός νέου γύρου παρέμβασης είναι υψηλή, ειδικά καθώς η ισοτιμία δολαρίου-γεν πλησιάζει το 160», δήλωσε ο Μο Σιονγκ Σιμ, αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp. Ωστόσο, «για να είναι αποτελεσματική η παρέμβαση, πρέπει να συνοδεύεται από ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) ή από ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed».

Αναλυτές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν την πώληση δολαρίων προκειμένου να προστατεύσουν την πολιτική του «ισχυρού δολαρίου» που προωθεί ο Μπέσεντ, ενώ ενδέχεται να έδρασαν έτσι για να αποτρέψουν το Τόκιο από το να ρευστοποιήσει αμερικανικά ομόλογα, σε μια περίοδο που το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού βρίσκεται κοντά σε υψηλά 19 ετών. Έκτοτε, το γεν έχει ενισχυθεί από τα περίπου 164 γεν ανά δολάριο στα 158 γεν.

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Στις 2 Αυγούστου, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα διστάσει να συμμετάσχει σε περαιτέρω κοινή παρέμβαση», εξαίροντας αυτό που χαρακτήρισε αποφασιστικά βήματα της Ιαπωνίας για τη διόρθωση ενός ουσιωδώς υποτιμημένου γεν. Πρόσθεσε δε ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών παραμένει σε στενή επαφή με την Τράπεζα της Ιαπωνίας και το ιαπωνικό Υπουργείο Οικονομικών.

Στις 31 Ιουλίου, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης φέρεται να πούλησε ευρώ για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προκειμένου να αγοράσει γεν, παράλληλα με μια παρέμβαση της ιαπωνικής κυβέρνησης την οποία το Τόκιο επιβεβαίωσε και τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να έφτασε τα 36,58 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση της Ουάσινγκτον για την ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος από το 1998, με στόχο να αποτραπεί ο κίνδυνος να χρηματοδοτήσει το Τόκιο τις δικές του αγορές γεν πουλώντας αμερικανικά ομόλογα.

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