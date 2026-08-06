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Ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ αποτελεί μια από τις πλέον κομβικές στιγμές, τόσο για την ιστορία της Μέσης Ανατολής, όσο και για το μέλλον της γεωπολιτικής ηγεμονίας των ΗΠΑ. Στις αρχές του 2026, οι ΗΠΑ άρχισαν να θέτουν σε εφαρμογή τη θεώρηση του Ντόναλντ Τραμπ επί του Δόγματος Μονρόε, όπως αυτή εκφράστηκε στη νέα Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ το 2025. Η γρήγορη επίτευξη της ανατροπής του προέδρου Μαδούρο στη Βενεζουέλα που οδήγησε στην επιτροπεία της χώρας από τις ΗΠΑ στις αρχές Ιανουαρίου 2026, δημιούργησε ευφορία στους λήπτες αποφάσεων στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, καθώς οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες στο Δυτικό Ημισφαίριο, η αντικαθεστωτική εξέγερση στο Ιράν και οι προτροπές της ισραηλινής κυβέρνησης προς τις ΗΠΑ για στρατιωτική επέμβαση κατά του θεοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, οδήγησαν στην εξαπόλυση της επιχείρησης «Epic Fury». Μέσω αυτής της επιχείρησης, οι ΗΠΑ επεδίωξαν να επιτύχουν τρεις αντικειμενικούς σκοπούς: α) την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, β) την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και γ) την καταστροφή του βαλλιστικού προγράμματος της χώρας. Παρά την αρχική αισιοδοξία πως η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί σύντομα έχοντας επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί, τελικά κατέστη σαφές πως οι ΗΠΑ είχαν εμπλακεί σε έναν ακόμα πόλεμο φθοράς στη Μέση Ανατολή εναντίον ενός υπολογίσιμου αντιπάλου, του οποίου οι δυνατότητες και η αντοχή υποτιμήθηκαν σημαντικά.

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Πλέον, ο πόλεμος με το Ιράν δημιουργεί αρκετές στρατηγικές προκλήσεις για την Ουάσιγκτον. Η απροθυμία του Ιράν να τηρήσει τα συμφωνηθέντα του μνημονίου κατανόησης που υπογράφηκε τον περασμένο Ιούνιο στο Ισλαμαμπάντ, κλείνοντας εκ νέου την στρατηγική θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ και η απροθυμία της Τεχεράνης να συμβιβαστεί πολιτικά με την Ουάσιγκτον, ωθούν τον Αμερικανό πρόεδρο να λάβει δύσκολες αποφάσεις, που ενδέχεται να τον πλήξουν στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, η αεροναυτική ισχύς των ΗΠΑ στο συγκεκριμένο πόλεμο, αποδείχθηκε πως έχει τα όριά της. Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει μπορέσει να κρατήσει ανοικτά τα Στενά στη διεθνή ναυσιπλοΐα και η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει εξουδετερώσει τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν. Κατά συνέπεια, ο πρόεδρος Τράμπ έχει ουσιαστικά δύο επιλογές ενώπιον του. Είτε θα επιλέξει να απεμπλακεί με στόχο να περιορίσει τις απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές και να επιστρέψει στην στρατηγική κυριαρχίας επί του Δυτικού Ημισφαιρίου, είτε θα επιλέξει την κλιμάκωση του πολέμου, με την προσδοκία πως με αυτό τον τρόπο θα ξεπεράσει το τέλμα στο οποίο βρίσκεται. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η πιθανότητα πραγματοποίησης χερσαίας εισβολής με στόχο την κατάληψη στρατηγικών εδαφών και την απώθηση των ιρανικών δυνάμεων από τα Στενά του Ορμούζ, είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική.

Εφόσον οι ΗΠΑ επιλέξουν την κλιμάκωση, θα πρέπει να επιτύχουν τη συσπείρωση των εταίρων τους για να συνδράμουν στην πολεμική προσπάθεια. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει εύκολα. Η αντιπαραθετική στάση του Αμερικανού προέδρου με πολλές από τις ηγεσίες συμμαχικών χωρών, καθιστούν δύσκολο το εγχείρημα της δημιουργίας ενός συνασπισμού. Επιπλέον, αρκετές από τις μοναρχίες του Κόλπου, οι οποίες από την αρχή της σύγκρουσης καταβάλουν υψηλό τίμημα λόγω της συνεχούς έκθεσης τους σε ιρανικά πλήγματα κατά των υποδομών τους, δεν επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου.

Η αδυναμία των ΗΠΑ να επιβάλλουν δια των όπλων τους όρους τους επί του σαφώς ασθενέστερου Ιράν και η όξυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους εταίρους τους, παρουσιάζει την ευκαιρία στη Κίνα να αναλάβει ένα κεντρικότερο ρόλο στη διεθνή σκηνή. Το Πεκίνο δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει ρόλο εγγυητή ασφάλειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε οικονομικό επίπεδο, παρά το βραχυπρόθεσμο πλήγμα που καλείται να διαχειριστεί το Πεκίνο όσον αφορά στη διακοπή εξαγωγών πετρελαίου από τον Κόλπο, μακροπρόθεσμα η Κίνα αναμένεται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη.

Ειδικότερα, η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσε να ενισχύσει τον κυρίαρχο ρόλο της Κίνας στους τομείς την τεχνολογίας που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και της εξέλιξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των μπαταριών τους. Επιπλέον, το Πεκίνο, το οποίο επιδιώκει να κυριαρχήσει στην ανατολική Ασία δημιουργώντας μελλοντικά τη δική του σφαίρα επιρροής στην περιοχή, μελετά προσεκτικά τις κινήσεις των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Ενδεχόμενη δυσμενής έκβαση του πολέμου για τα αμερικανικά συμφέροντα, θα προσέφερε στη Κίνα πρόσφορο έδαφος για να υπονομεύσει την κυριαρχία των ΗΠΑ στο μέτωπο της ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού, δελεάζοντας κράτη της περιοχής να εγκαταλείψουν τη συμμαχία τους με τις ΗΠΑ και να προσχωρήσουν στη δική της σφαίρα επιρροής.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στις 28 Φεβρουαρίου, σε καμία περίπτωση δεν περίμενε πως ο πόλεμος θα εξελισσόταν σε μια υψηλής σημασίας δοκιμασία, όχι μόνο της δικής του εγχώριας πολιτικής κυριαρχίας, αλλά και των ορίων της ηγεμονικής ισχύος των ΗΠΑ.