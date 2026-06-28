Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί στην παραλία Μυκονιάτικα, στον Δήμο Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής.
Νεκρός 75χρονος που ανασύρθηκε από την παραλία Μυκονιάτικα
Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό, ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.
Το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση και έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.