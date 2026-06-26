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Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα, πείθοντας τον δράστη να παραδοθεί έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν είκοσι λεπτά.

Καθοριστικό ρόλο στην εκτόνωση της κατάστασης έπαιξε ο αστυνομικός Γιάννης Θελούρας, ο οποίος αξιοποίησε τη φιλική τους σχέση και την αναφορά στα παιδιά του δράστη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παράνομη οπλοκατοχή.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ο δράστης παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ έχουν ζητηθεί μέτρα προστασίας για το θύμα.

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Λάρισα, αλλά και ευρύτερα, υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε χθες (25/6), όταν 50χρονος άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, την οποία κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά με καυστικό υγρό, ενώ κρατούσε τσεκούρι και μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του στα social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε συνοικία της πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, καθώς ο δράστης είχε εγκλωβιστεί μέσα στην οικία μαζί με την πρώην σύζυγό του, απειλώντας ότι θα την κάψει και θα καταστρέψει το σπίτι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στην κατοχή του μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και φερόταν ιδιαίτερα επικίνδυνος, ενώ η κατάσταση μεταδιδόταν σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα προκαλεί σοκ, καθώς αποτυπώνει τη στιγμή της έντασης και της απειλής. Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, επιχειρώντας να αποτρέψουν την τραγωδία και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της γυναίκας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Τι είπε ο αστυνομικός που τον επεισε να λήξει την ομηρία

Καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξε ένας αστυνομικός ο οποίος κλήθηκε στο σημείο μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας, καθώς ο ίδιος διατηρεί φιλία ετών με τον 50χρονο.

Πρόκειται για τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Γιάννη Θελούρα ο οποίος μίλησε στο onlarissa.gr και σε τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το πρωί (26/6) για το πως βίωσε το άγριο περιστατικό και πως κατάφερε να πείσει τον 50χρονο να παραδοθεί πριν έχουμε τραγικές συνέπειες.

«Αρχικά μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας και έναν ακόμη συνάδελφο μας αστυνομικό, μεταβήκαμε στη βεράντα του διπλανού διαμερίσματος έτσι ώστε να έχουμε οπτική επαφή με τον 50χρονο δράστη και ξεκινήσαμε τη συζήτηση μαζί του προσπαθώντας να τον διατηρούμε ήρεμο», επισημαίνει ο κ. Θελούρας.

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι γρήγορα τον έπεισαν και τους επέτρεψε να εισέλθουν οι τρεις τους εντός του διαμερίσματος όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του.

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Συζητούσαν για 20 λεπτά προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί.

«Στην αρχή ήταν σε αμόκ, αλλά όσο περνούσε η ώρα και από την στιγμή που μπήκαμε μέσα στο σπίτι άρχισε να ηρεμεί», θα μας πει ο Λαρισαίος αστυνομικός.

«Κομβικό σημείο για να τον πείσω να παραδοθεί, ήταν τα παιδιά του», του έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει, εκεί λύγισε και τελείωσαν όλα», τονίζει ο κ. Θελούρας. Εξάλλου υπενθυμίζεται ότι όλο αυτό ξεκίνησε με αφορμή μια δικαστική απόφαση για την επικοινωνία με τα παιδιά του.

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«Εξ αρχής συνειδητοποίησα πως ήταν πολύ θολωμένος, άποψή μου είναι πως δεν ήθελε να κάνει κακό, αν το ήθελε θεωρώ θα το έκανε μόλις κλείστηκε στο σπίτι με την πρώην γυναίκα του».

Σε ερώτησή μας εάν γενικότερα είχε ξαναπαρουσιάσει ο 50χρονος επιθετική και βίαιη συμπεριφορά, ο κ. Θελούρας μας απάντησε ότι τουλάχιστον ο ίδιος ως φίλος του δεν είχε διαπιστώσει κάτι τέτοιο στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται πως ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας: «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

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Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για σήμερα το μεσημέρι, ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης στον κατηγορούμενο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

(Με πληροφορίες από onlarissa.gr)

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