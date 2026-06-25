credits: onlarissa.gr - Η στιγμή που ο 50χρονος κρατά όμηρο την πρώην σύζυγό του στην Λάρισα

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Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Λάρισα, καθώς ένας 50χρονος κρατούσε επί ώρες όμηρο την πρώην σύζυγό του, καταγράφοντας μάλιστα το σχετικό στιγμιότυπο σε βίντεο, το οποίο το μετέδιδε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται και στο συγκεκριμένο βίντεο, ο 50χρονος κρατά ένα τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υλικό, επαναλαμβάνοντας ότι είναι αποφασισμένος να «τινάξει» το σπίτι στον αέρα, βάζοντας φωτιά. Μάλιστα, ο δράστης διακρίνεται να δίνει συνεχώς εντολές στην γυναίκα, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της.

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«Θρίλερ» με τις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αστυνομικοί διαπραγματεύτηκαν για αρκετές ώρες με τον 50χρονο, προσπαθώντας να τον πείσουν να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του.

Από την συνομιλία προκύπτει ότι προσπαθούσαν να κερδίσουν χρόνο, να τον ηρεμήσουν και να αξιοποιήσουν την προσωπική γνωριμία που φαίνεται πως είχαν μαζί του. Σε μια χαρακτηριστική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, του πρότειναν ακόμη και να πιουν μαζί καφέ, ενώ του διαβεβαίωναν πως κανείς δεν επρόκειτο να τον αιφνιδιάσει.

Ο 50χρονος επέμενε ότι ήθελε να δει ενώπιόν του συγκεκριμένους δικαστικούς λειτουργούς, θεωρώντας ότι είχαν ευθύνη για αποφάσεις που αφορούσαν την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Μάλιστα, κατόπιν δικού του αιτήματος, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με εισαγγελική λειτουργό, χωρίς όμως να αλλάξει άμεσα στάση.

Το χρονικό της ομηρίας στην Λάρισα

Η δραματική υπόθεση είχε ξεκινήσει όταν ο άνδρας εισέβαλε στην κατοικία της πρώην συζύγου του, παραβιάζοντας τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με την αστυνομία, απειλούσε ότι θα πυρπολήσει το σπίτι, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., διαπραγματευτή, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση πείστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του δράστη έπαιξε κατά πληροφορίες του onlarissa.gr ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. Γιάννης Θελούρας, ο οποίος τον γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια. Για τον λόγο αυτό κλήθηκε στο σημείο του συμβάντος και κατάφερε να τον πείσει να παραδοθεί χωρίς να κάνει πράξη τις απειλές του!

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η γυναίκα δεν κινδυνεύει από εκείνον, δηλώνοντας πως «θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Πηγή: onlarissa