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64χρονος ιερέας τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από τη στέγη του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, είχε ανέβει στη σκεπή στο πλαίσιο εργασιών που πραγματοποιούνταν εκείνη τη στιγμή. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική μοίρα και στα άκρα.

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Νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.