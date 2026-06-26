Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 43χρονος κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή Χανίων για να απολογηθεί σχετικά με τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο δράστης έχει ομολογήσει την πράξη του, περιγράφοντας τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας στο σπίτι που εκείνη του είχε νοικιάσει.

Μετά το έγκλημα, ο κατηγορούμενος μετέφερε και απέκρυψε τη σορό της γυναίκας σε αγροτική περιοχή, επιχειρώντας παράλληλα να παραπλανήσει τις αρχές.

Οι δικαστικές αρχές διερευνούν το κίνητρο του δράστη, καθώς αμφισβητούν την εκδοχή περί ερωτικής σχέσης και εξετάζουν ύποπτες αναλήψεις χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος.

Ο 43χρονος επικαλείται χρήση ουσιών και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ενώ δηλώνει μετανιωμένος για τις πράξεις του ενώπιον των αρχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη στυγνή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του για την οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί και επιπλέον κατηγορίες, ενώ ο ίδιος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, μετά τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων, με τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τις συνθήκες του εγκλήματος να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στην 45χρονη, αφαιρώντας της τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και το οποίο του είχε νοικιάσει.

Παρότι η προανακριτική του ομολογία θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο καθώς υπέδειξε ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο εκτέλεσε το στυγερό έγκλημα και το σημείο όπου βρέθηκε θαμμένη η γυναίκα, εντούτοις το κίνητρο του δράστη παραμένει θολό καθώς οι δικαστικές Αρχές αμβισβητούν την εκδοχή της ερωτικής σχέσης με το θύμα.

Ακόμα, εκκρεμούν οι έρευνες ως προς τις αναλήψεις μετρητών καθώς σε χώρους ιδιοκτησίας του δράσης εντοπίστηκαν 5.000 ευρώ σε μετρητά και 9.135 ευρώ επίσης σε μετρητά, σε δύο διαφορετικά σημεία ενώ ο ίδιος φέρεται να χρησιμοποιούσε την κάρτα αναλήψεων της παθούσας μετά την εξαφάνισή της, στέλνοντας άλλο πρόσωπο να προχωρά σε αναλήψεις από κεντρικό ΑΤΜ στα Χανιά.

Τι φέρεται να αναφέρει στην ομολογία του

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η 8σέλιδη γραπτή ομολογία του κατηγορούμενου, μέσα από την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σπίτι στο Βαρύπετρο, το μεσημέρι της 30ής Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, η 45χρονη είχε πάει στο σπίτι για προγραμματισμένο έλεγχο, όπως προέβλεπε η μεταξύ τους συμφωνία μίσθωσης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συζήτηση ξεκίνησε ήρεμα, αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένταση, με αφορμή διαφωνίες που, κατά τους ισχυρισμούς του, σχετίζονταν με την καθημερινότητα και τη λειτουργία του σπιτιού.

Ο κατηγορούμενος περιγράφει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα στον χώρο, κάνοντας λόγο για έντονη λογομαχία και αμοιβαίες αντιδράσεις. Στο πιο κρίσιμο σημείο της ομολογίας του ισχυρίζεται ότι υπήρξε συμπλοκή, κατά την οποία η γυναίκα επιχείρησε να τον χτυπήσει με αντικείμενο και εκείνος αντέδρασε.

Advertisement

Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία μέσα στο δωμάτιο, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό της 45χρονης. Όπως υποστηρίζει, μετά το περιστατικό θεώρησε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει και αποχώρησε προσωρινά από τον χώρο.

Στην ομολογία του περιγράφει και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το έγκλημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε προσπάθεια καθαρισμού του χώρου, μεταφορά προσωπικών αντικειμένων της 45χρονης, χρήση τραπεζικών καρτών και ανάληψη χρημάτων, αλλά και σε απόπειρα να δημιουργήσει εικόνα ληστείας.

Παράλληλα, παραδέχεται ότι αργότερα μετέφερε τη σορό της σε αγροτική περιοχή, όπου και την απέκρυψε. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, μετά το έγκλημα επιχείρησε να συνεχίσει την καθημερινότητά του, ώστε να μη γίνει αντιληπτός.

Advertisement

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία της 45χρονης φέρεται να πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, η οποία διαμένει στη Γαύδο, ενώ, αφού έθαψε τη σορό σε λάκκο σε χωράφι, σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμα, φέρεται να αγόρασε γλυκά και να επισκέφθηκε φίλο του.

Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι η χρήση κάνναβης, σε συνδυασμό με την ένταση της στιγμής, επηρέασε την ψυχολογική του κατάσταση, λέγοντας ότι «έχασε τον έλεγχο». Παράλληλα, δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης.

Advertisement