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Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη φονική επίθεση 14χρονου σε σχολείο της επαρχίας Νονθαμπούρι, η οποία προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων.

Οι μαθητές επέστρεψαν στα σχολεία τους υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ χρησιμοποιούνται πλέον ανιχνευτές μετάλλων για τον έλεγχο της εισόδου.

Ο πρωθυπουργός της χώρας ζήτησε την εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων στην κατοχή και τη διακίνηση όπλων, μετά τις πρόσφατες ένοπλες επιθέσεις που συγκλόνισαν την κοινωνία.

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Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σήμερα στην Ταϊλάνδη, αφού φέρεται να άνοιξε πυρ σε γραφείο τοπικών αρχών στα περίχωρα της Μπανγκόκ. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη φονική ένοπλη επίθεση σε σχολείο της ίδιας επαρχίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οπλοκατοχή και τον έλεγχο των όπλων στη χώρα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει βουλευτής, πυροβόλησε εναντίον υψηλόβαθμου αξιωματούχου της επαρχίας και του οδηγού του.

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🇹🇭 A gunman opened fire at a government office outside Bangkok, days after a 14-year-old's deadly school rampage in the same province.



The suspect, a former lawmaker, shot and wounded a senior provincial official and his driver.



It comes as Thailand still reels from Friday's… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 10, 2026

[Breaking] Former Nonthaburi MP Chalong Riewrang allegedly shot dead Nonthaburi PAO President Pol Col Thongchai Yenprasert inside his office on Monday.



The shooting occurred at about 11.29 am at the Nonthaburi Provincial Administrative Organisation headquarters in Muang… pic.twitter.com/Q5vPl6GqNI August 10, 2026

Ο διοικητής της επαρχιακής αστυνομίας, υποστράτηγος Ντεζραπί Κονγκντί, επιβεβαίωσε τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

«Υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για νοσηλεία», διευκρίνισε ο Ντεζραπί σε δηλώσεις του στο Reuters.

Επιστρέφουν στα σχολεία υπό αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε μία από τις πιο αιματηρές ένοπλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στην Ταϊλάνδη τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις Αρχές, ένας 14χρονος φέρεται να σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του και στη συνέχεια να άνοιξε πυρ στο σχολείο του, στην επαρχία Νονθαμπούρι, την περασμένη Παρασκευή, πριν στρέψει το όπλο εναντίον του.

Σχολείο στην Ταϊλάνδη τοποθετεί ανιχνευτές μετάλλων μετά τη φονική επίθεση με πυροβολισμούς στην Μπανγκόκ – Πηγή: Reuters

Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι μαθητές επέστρεψαν σήμερα στις σχολικές αίθουσες υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σε αρκετά σχολεία πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με ανιχνευτές μετάλλων, ενώ ενισχύθηκαν οι έλεγχοι κατά την είσοδο.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Σαρνιβιράκουλ, επανέλαβε την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο της κατοχής και διακίνησης όπλων, στον απόηχο της φονικής επίθεσης.