Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας μαθητής στην Ταϊλάνδη σκότωσε οκτώ άτομα και τραυμάτισε άλλα δεκαπέντε πριν θέσει τέλος στη ζωή του την Παρασκευή.

Ο έφηβος δράστης αφαίρεσε το όπλο του παππού του, τον οποίο σκότωσε μαζί με τη γιαγιά του πριν μεταβεί στο σχολείο.

Στο λύκειο ο μαθητής αφαίρεσε τη ζωή τριών συμμαθητών του και τριών εκπαιδευτικών, ενώ οι αρχές αναφέρουν ότι δεχόταν συστηματικό σχολικό εκφοβισμό.

Οι αστυνομικές έρευνες κατέδειξαν ότι ο δράστης παρακολουθούσε βίντεο με ένοπλες επιθέσεις από το εξωτερικό, γεγονός που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τις πράξεις του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμη 15 άτομα τραυματίστηκαν όταν μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη την Παρασκευή, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λύκειό του, όπου σκότωσε έξι ανθρώπους, τρεις μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Advertisement

Advertisement

Ζητούσε εκδίκηση

Σύμφωνα με το Thai Examiner, o θύτης ζητούσε εκδίκηση από τους συμμαθητές του, έχοντας βιώσει σχολικό εκφοβισμό. Δεχόταν τακτικά ειρωνείες, εμπαιγμό και σωματικές επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές πιστεύουν ότι η οργή του συσσωρευόταν σταδιακά.

🇹🇭 Terrified kids were quietly sobbing and hiding under their desks as they listened to a school shooter killing people in Thailand



The death toll from the attack has reportedly risen to 8



The 14-year-old killed his grandparents before setting out to gun down five teachers, and… August 7, 2026

Οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ότι ο δράστης έκλεψε το πιστόλι του παππού του πριν από τις επιθέσεις, ενώ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι παρακολουθούσε βίντεο με ένοπλες επιθέσεις του εξωτερικού, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τον ίδιο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο έφηβος ζούσε με τους παππούδες του από την παιδική του ηλικία λόγω του χωρισμού των γονέων του. Αναφορικά με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, αυτό ταυτοποιήθηκε ως αυτόματο πιστόλι CZ, ενώ οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης στη τσάντα του μαθητή 34 αχρησιμοποίητες σφαίρες και δύο γεμιστήρες. Εκτιμάται ότι έκλεψε το όπλο πριν φύγει από το σπίτι το πρωί της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 15χρονος εισέβαλε στο σχολείο με στόχο να επιτεθεί σε συμμαθητές του. Ωστόσο, οι καθηγητές επενέβησαν και βοήθησαν πολλούς μαθητές να διαφύγουν από τα πυρά. Σε απάντηση, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο έφηβος έστρεψε το όπλο του εναντίον των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να χάσουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο 17χρονος Πουρίν Κουμτσού περιέγραψε τον δράστη ως ένα «προβληματικό» παιδί.

Advertisement

«Ήταν μικρότερός μου, αλλά είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα προβληματικό παιδί. Η παρέα των φίλων μου που τον γνώριζε έλεγε ότι ενδιαφερόταν για το FBI και τα όπλα, και ότι δεχόταν εκφοβισμό από πολλούς άλλους μαθητές», δήλωσε ο Πουρίν στο AFP έξω από το σχολείο. «Όταν τον είδα να σημαδεύει προς το μέρος μου με το όπλο, μου φάνηκε πολύ επαγγελματίας, σαν να είχε εκπαιδευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο δράστης φέρεται να ήταν φανατικός παίκτης βιντεοπαιχνιδιών, αν και ένας καθηγητής του σχολείου ανέφερε ότι ήταν ένα «καλό παιδί με καλούς βαθμούς» και δεν ήταν γνωστός για επιθετική συμπεριφορά, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το γεγονός ότι ο θύτης φέρεται να είχε πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού και να ήταν ψυχικά ασταθής, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδοθούν εκεί όλες οι ευθύνες ή να εννοηθεί ότι τα παιδιά με παρόμοια βιώματα είναι περισσότερο επιρρεπή να διαπράξουν τέτοια εγκλήματα. Ο έφηβος δράστης έκανε την επιλογή του, επιφέροντας καταστροφικές συνέπειες στην κοινότητά του. Ο ασταθής ψυχισμός του και οι εικόνες βίας που έβλεπε στα βιντεοπαιχνίδια άσκησαν επιρροή, αλλά στο τέλος, ο ίδιος επέλεξε να γίνει εγκληματίας.

Advertisement

Με πληροφορίες από Thai Examiner, Daily Mail