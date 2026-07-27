Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ομάδα Ιταλών εφήβων και συνοδών προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ταϊλάνδη μετά από προσβλητική συμπεριφορά τους σε συρμό του μετρό της Μπανγκόκ.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδηγώντας σε ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και διαμαρτυρίες πολιτών.

Η ιταλική πρεσβεία ανάρτησε βίντεο στο οποίο οι εμπλεκόμενοι ζητούν δημόσια συγγνώμη για την έλλειψη σεβασμού προς την τοπική κουλτούρα.

Οι συνοδοί χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά των μαθητών απαράδεκτη και ανακοίνωσαν την άμεση επιστροφή της αποστολής στην Ιταλία για το συγκεκριμένο συμβάν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων επικρίσεων και ζήτησε δημόσια συγγνώμη, έπειτα από ένα περιστατικό με ομάδα εφήβων που προκάλεσε αναστάτωση μέσα σε τρένο κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Ταϊλάνδη.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια γυναίκα να απευθύνεται στους νεαρούς μέσα σε συρμό του μετρό της Μπανγκόκ, ζητώντας τους να σταματήσουν τη φασαρία. «Στην Ταϊλάνδη, δεν ουρλιάζουμε», τους είπε. Όταν τους ρώτησε από ποια χώρα κατάγονται, εκείνοι απάντησαν ειρωνικά «από την Ταϊλάνδη» και στη συνέχεια την έβρισαν. Ένας από τους εφήβους της έκανε άσεμνη χειρονομία, ενώ οι υπόλοιποι γελούσαν και συνέχιζαν να προκαλούν αναστάτωση. Στο ίδιο βίντεο ακούγεται συνοδός καθηγητής να της λέει ειρωνικά: «Συγγνώμη που φέρνουμε χρήματα στη χώρα σας», πριν της ζητήσει να «σκάσει», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται «απλώς για παιδιά».

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο ξεπέρασε τις 16 εκατομμύρια προβολές και προκάλεσε κύμα οργής στην Ταϊλάνδη. Πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν ότι οι τουρίστες οφείλουν να μεταφέρουν μαζί τους όχι μόνο χρήματα, αλλά και σεβασμό προς τη χώρα που επισκέπτονται. Άλλοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους μαθητές και απευθύνθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα σχολεία τους, ενώ κάποιοι συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η αποστολή, απαιτώντας δημόσια συγγνώμη.

Ύστερα από τη θύελλα αντιδράσεων, η ιταλική πρεσβεία στην Μπανγκόκ ανάρτησε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται τρεις ενήλικες και ένας έφηβος να απολογούνται για το περιστατικό.

Εκπρόσωπος της ομάδας δήλωσε ότι ζητούν συγχώρεση από τον λαό και τη χώρα της Ταϊλάνδης, παραδεχόμενοι πως ήταν λάθος που άργησαν να τοποθετηθούν δημόσια. «Προσωπικά, λυπάμαι πολύ για ό,τι συνέβη. Ξέρω ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν σεβασμό και λυπάμαι πραγματικά για όλους τους ανθρώπους που προσβλήθηκαν και που προσβάλλαμε την ταϊλανδέζικη κουλτούρα και τους Ταϊλανδούς», είπε μία γυναίκα.

Ο έφηβος που συμμετείχε στο περιστατικό αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά του μέσα στο τρένο ήταν λανθασμένη και εξέφρασε τη μεταμέλειά του. Από την πλευρά της, μία ακόμη συνοδός χαρακτήρισε τη στάση των μαθητών απαράδεκτη, γνωστοποίησε ότι η ομάδα θα επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία και διαβεβαίωσε πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε οι μαθητές να μάθουν να σέβονται την τοπική κουλτούρα. «Σας ευχαριστούμε που μας καλωσορίσατε και ζητάμε ταπεινά τη συγχώρεσή σας», κατέληξε.