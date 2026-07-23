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Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα χαριτωμένο περιστατικό στην Ταϊλάνδη έκανε τον γύρο του κόσμου, όταν μια ελέφαντας φαίνεται πως αποφάσισε να… λύσει μόνη της ένα πρόβλημα που την ταλαιπωρούσε.

Η Khamphong, η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή στην περιοχή και εμφανίζεται συχνά σε βίντεο χάρη στην τρυφερή και ακίνδυνη συμπεριφορά της, φαίνεται πως είχε έντονη φαγούρα και βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο για να την αντιμετωπίσει.

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Με μια επιδέξια κίνηση, άρπαξε μια τσουγκράνα από έναν αγρότη και άρχισε να τη χρησιμοποιεί για να ξύσει τα αυτιά και την κοιλιά της. Αφού ολοκλήρωσε τη… δουλειά της, επέστρεψε ευγενικά το εργαλείο στον ιδιοκτήτη του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα και το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου, χαρίζοντας στην Khamphong ακόμη μία viral στιγμή. Η συμπαθητική ελεφαντίνα είναι πλέον μια πραγματική τοπική σταρ στην περιοχή, με τη συμπεριφορά της να προκαλεί συχνά χαμόγελα.

A female elephant in Thailand stole a rake to scratch herself



She skillfully grabbed the tool from a farmer, used it to scratch an itch, and then politely returned it to the worker.



The elephant’s name is Khamphong — she is a local star and often appears in videos because of… pic.twitter.com/DC8CInzBjb — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026