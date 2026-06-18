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Η Κάτκα, η αφρικανική ελεφαντίνα που θεωρούνταν η γηραιότερη του είδους της σε ζωολογικό κήπο της Ευρώπης, πέθανε σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Την είδηση γνωστοποίησε ο ζωολογικός κήπος του Γκντανσκ στην Πολωνία, όπου η ελεφαντίνα ζούσε από το 2006. Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι του πάρκου ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ήδη από το 2019.

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Οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια αποχαιρέτησαν την Κάτκα με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς την «ευγενικό γίγαντα» και κάνοντας λόγο για ένα ζώο που άγγιξε τις ζωές όσων τη γνώρισαν.

«Άφησε πίσω της όχι μόνο όμορφες αναμνήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα μια τεράστια ποσότητα αγάπης, την οποία χάριζε σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να της προσφέρουν ένα κομμάτι της καρδιάς τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου στάθηκαν επίσης στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τονίζοντας πως «Ήταν ξεχωριστή όχι μόνο λόγω της ηλικίας της, αλλά κυρίως εξαιτίας της μοναδικής προσωπικότητάς της».

Όπως σημείωσαν, η προσπάθεια για τη διατήρηση της υγείας της συνεχίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή. «Παλέψαμε για την υγεία της μέχρι το τέλος. Κάθε ημέρα οι εργαζόμενοί μας έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό, αφιερώνοντας όλη τους την καρδιά και το 150% των δυνατοτήτων τους στη φροντίδα της», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ένα ξεχωριστό ταξίδι σε τρεις χώρες

Η Κάτκα έφτασε στο Γκντανσκ το 2006, ωστόσο η παρουσία της στην Ευρώπη ξεκινούσε πολλές δεκαετίες νωρίτερα. Είχε μεταφερθεί από την Κένυα στην τότε Τσεχοσλοβακία το 1971, όπου φιλοξενήθηκε στον ζωολογικό κήπο του Ντουρ Κράλοβε μέχρι το 1998.

Στη συνέχεια μετακόμισε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στον ζωολογικό κήπο της Λα Φλες, όπου παρέμεινε για οκτώ χρόνια, πριν καταλήξει στην Πολωνία, που έμελλε να γίνει το τελευταίο της σπίτι.

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Μία από τις πιο ιδιαίτερες πτυχές της ζωής της ήταν ότι, έχοντας ζήσει σε διαφορετικές χώρες, είχε μάθει να ανταποκρίνεται σε εντολές σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, κάτι που την έκανε ξεχωριστή ακόμη και για τους ειδικούς που τη φρόντιζαν.

Για τους εργαζόμενους του ζωολογικού κήπου, η Κάτκα δεν ήταν απλώς ένα ζώο που βρισκόταν υπό τη φροντίδα τους, αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

«Η Κάτκα ήταν κάτι περισσότερο από ένα ζώο για εμάς. Με τα χρόνια έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας, της εργασίας μας και της οικογένειας του ζωολογικού κήπου. Άφησε πίσω της αμέτρητες αναμνήσεις και συγκινητικές στιγμές που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια», κατέληξε η ανακοίνωση.

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