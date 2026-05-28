Μια απίθανη στιγμή εκτυλίχθηκε στον Κόλπος του Μοντερέι, όταν ένας θαλάσσιος ελέφαντας πετάχτηκε ξαφνικά έξω από το νερό και προσγειώθηκε πάνω σε αγωνιστικό καγιάκ την ώρα διεξαγωγής αγώνα κωπηλασίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 23 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Monterey Hoe Wa’a, με τα μέλη της ομάδας Outrigger Santa Cruz να βιώνουν μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Το μεγαλόσωμο θαλάσσιο θηλαστικό έπεσε πάνω στο στενό σκάφος, προκαλώντας αναστάτωση στους αθλητές που προσπαθούσαν να κρατήσουν την ισορροπία τους μέσα στα κύματα.

A sea lion swimming in California's Monterey Bay startled a canoe team by suddenly jumping onto their outrigger canoe mid-competition.



Despite the surprise, the Outrigger Santa Cruz crew members continued rowing and placed third in the race. pic.twitter.com/NbwCPJwQKr — World News Tonight (@ABCWorldNews) May 27, 2026

Ο κωπηλάτης Channing Baker, που βρισκόταν στη θέση τρία του καγιάκ, περιέγραψε τη στιγμή ως σοκαριστική.

Όπως είπε: «Απλά ούρλιαξα με όλη μου τη δύναμη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν καρχαρίας».

Η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα 360 μοιρών, την οποία είχε δανείσει στην ομάδα ο συναθλητής τους Alan Luckow. Στο βίντεο φαίνεται ο θαλάσσιος ελέφαντας να πέφτει πάνω στο κανό με ανοιχτό το στόμα, ενώ οι αθλητές προσπαθούν να αποτρέψουν την ανατροπή του σκάφους.

Παρά την ένταση και τον πανικό που επικράτησε, κανένα από τα μέλη της ομάδας δεν τραυματίστηκε, ενώ και το ζώο επέστρεψε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στη θάλασσα χωρίς να πάθει κάτι.

Ο Alan Luckow εξήρε την αντίδραση των συναθλητών του, σημειώνοντας πως το καγιάκ θα μπορούσε εύκολα να είχε αναποδογυρίσει.

«Έκανε τα πάντα σωστά. Ήταν εντυπωσιακό πώς αντέδρασαν όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το απρόβλεπτο συμβάν, η ομάδα Outrigger Santa Cruz ολοκλήρωσε τον αγώνα κατακτώντας την τρίτη θέση, ενώ αργότερα δημοσίευσε το βίντεο της συνάντησης στο Instagram, συνοδεύοντάς το με τη λιτή φράση: «Λοιπόν, αυτό συνέβη».