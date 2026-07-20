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Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, τραγούδησε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος με τον Κινέζο ομόλογό του, Λι Τσιανγκ, στο Πεκίνο, συνεχίζοντας τη χαρακτηριστική του πρακτική να αξιοποιεί τη μουσική ως μέσο διπλωματικής προσέγγισης.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Ταϊλανδός πρωθυπουργός εμφανίζεται να κρατά μικρόφωνο και να ερμηνεύει μια διαχρονική επιτυχία της Ταϊβανής τραγουδίστριας Τερέζα Τενγκ, ενώ κάθεται δίπλα στον Λι σε ένα επίσημο τραπέζι. Ο Κινέζος πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι συνοδεύουν το τραγούδι με παλαμάκια, υπό τους ήχους του πιάνου, με φόντο τις σημαίες της Ταϊλάνδης και της Κίνας.

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Prime Minister Anutin Charnvirakul sings the Chinese classic "Tian Mi Mi" (Sweet Honey) during a luncheon hosted by Chinese Premier Li Qiang following bilateral talks at the Great Hall of the People in Beijing.#Thailand #China #อนุทิน pic.twitter.com/Nc6Y07thnX — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 20, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ανούτιν αξιοποιεί τη μουσική στις διεθνείς του επαφές. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, συνόδευσε με σαξόφωνο τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραΐμ, ο οποίος τραγούδησε το γνωστό «My Way» του Φρανκ Σινάτρα. Αντίστοιχα, τον Ιούνιο στο Ανόι συμμετείχε σε μουσική εκτέλεση με ντόπιους καλλιτέχνες, παίζοντας ένα παραδοσιακό βιετναμέζικο όργανο παρουσία του πρωθυπουργού Λε Μιν Χουνγκ.

Ο Ανούτιν ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια επιβεβαίωσε την πολιτική του κυριαρχία με τη νίκη του στις εκλογές του Φεβρουαρίου. Παρότι προέρχεται από εύπορη οικογένεια με δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα, επιδιώκει να προβάλλει μια πιο προσιτή και λαϊκή εικόνα.

Εκτός από την πολιτική, ασχολείται ερασιτεχνικά με την αεροπλοΐα, ενώ παίζει πιάνο και παραδοσιακό ταϊλανδέζικο φλάουτο. Πρόσφατα, μάλιστα, εμφανίστηκε μουσικά στο πλευρό μιας έφηβης συμπατριώτισσάς του, η οποία έγινε γνωστή διεθνώς μετά τη viral συμμετοχή της στο «America’s Got Talent».