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Η σορός της νεαρής κοπέλας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές μετά την καταγραφή του υπόπτου σε κάμερες ασφαλείας.

Ο συλληφθείς αρνείται τις κατηγορίες ενώ η αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας για την απαγγελία επίσημων κατηγοριών για ανθρωποκτονία.

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Ένας Αυστραλός υπήκοος συνελήφθη στην Ταϊλάνδη, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά τον εντοπισμό της σορού μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με στέλεχος της αστυνομίας της Πατάγια, το οποίο μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο ύποπτος «συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες» και τέθηκε υπό κράτηση μετά την ανάκρισή του. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, καθώς και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, πριν προχωρήσουν στην απαγγελία κατηγοριών για «απαγωγή ανήλικης με σεξουαλικά κίνητρα», «ανθρωποκτονία» και «απόκρυψη πτώματος», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Pattaya Police Arrest an Australian at Suvarnabhumi After a Woman's Body Is Found in a Suitcase



An Australian man was stopped at Suvarnabhumi airport as he prepared to fly home, after a young woman's body was found stuffed in a suitcase and dumped in woodland beside a railway… pic.twitter.com/6EDqhsqjcV — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) June 26, 2026

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 46χρονος Αυστραλός συνελήφθη το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι, ενώ φέρεται να προσπαθούσε να αγοράσει αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό το Περθ.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας διακρίνεται να εισέρχεται σε κτίριο στο τουριστικό θέρετρο της Πατάγια τη νύχτα από Τετάρτη προς Πέμπτη, συνοδευόμενος από μία 17χρονη Ταϊλανδή.

Λίγες ώρες αργότερα, καταγράφηκε να αποχωρεί μόνος, κρατώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία μετέφερε στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

🚨‼️An #Australian man, 46-year-old Simon Peter Carman has been arrested in connection with the murder of a 17-year-old #Thailand girl (nicknamed "Cake"). The victim, identified as Thanchanok Donhomlao (nicknamed "Nong Cake"), was found dead inside a suitcase near railway tracks… pic.twitter.com/tWdj1ekYO4 — African champion 🏆 (@membunnamdi1) June 27, 2026

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί εντόπισαν τη βαλίτσα δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές και στο εσωτερικό της βρήκαν τη σορό της νεαρής κοπέλας, η οποία έφερε εμφανή τραύματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Pattaya News.