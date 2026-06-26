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Η ιατροδικαστική έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο ανήλικος δέχτηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος χωρίς να προηγηθεί πάλη.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να αποτελεί πράξη αντιποίνων μεταξύ δύο ομάδων για τον έλεγχο της περιοχής.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί επτά άτομα, στους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για σειρά αδικημάτων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον εμπλεκομένων.

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Τραγικό τέλος είχε η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (24/6) στην Καλλιθέα, με θύμα έναν 15χρονο και δράστη έναν 18χρονο που έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του.

Σύμφωνα την ιατροδικαστική έρευνα, ο ανήλικος δέχτηκε μία μαχαιριά στην καρδιά, καθώς έφερε ένα τραύμα κάτω από την καρδιά, με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω. Επιπλέον, στα χέρια του δεν εντοπίστηκαν σημάδια πάλης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο ένα μαχαίρι, το οποίο, σύμφωνα με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, δεν ήταν το όπλο του εγκλήματος. Όπως ισχυρίστηκε, μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

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Όπως αναφέρει ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 17χρονος ανέφερε, ότι έβγαλε το δικό του μαχαίρι, επειδή φοβήθηκε ότι ο 15χρονος θα τον τραυμάτιζε πρώτος. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε πως μετά το περιστατικό πέταξε το όπλο σε κάδο απορριμμάτων. Το μαχαίρι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερο μαχαίρι που βρέθηκε στην περιοχή.

Η ομολογία του 18χρονου

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν οι καταθέσεις των υπόλοιπων εμπλεκομένων, οι οποίοι φέρονται να υπέδειξαν τον 18χρονο ως τον άνθρωπο που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα.

Αν και αρχικά κράτησε αμυντική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, στη συνέχεια ο νεαρός προχώρησε σε ομολογία.

Στην κατάθεσή του φέρεται να είπε: «Με κυνηγούσε το θύμα με έναν ακόμη φίλο του και για να αμυνθώ έβγαλα το μαχαίρι και τον χτύπησα στο στήθος. Εγώ τον μαχαίρωσα. Πέταξα το μαχαίρι του εγκλήματος στην οδό Χριστιανουπόλεως. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο».

Τα αντίποινα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο παρέες βρίσκονταν σε διαμάχη για την «κυριαρχία» στην πλατεία Αγίας Ελεούσας. Η ένταση είχε κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ στη μοιραία συμπλοκή της Τετάρτης φαίνεται πως μια από τις ομάδες κάλεσε ενισχύσεις, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει και να χρησιμοποιηθούν μαχαίρια.

Όπως μετέδωσε το MEGA, αφορμή για τη νέα σύγκρουση αποτέλεσε επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα ένας 15χρονος από την παρέα του κατηγορούμενου. Ο ανήλικος είχε τραυματιστεί με μαχαίρι και φέρεται να ανταπέδωσε την επίθεση, γεγονός που οδήγησε σε νέο κύκλο βίας και, τελικά, στη δολοφονία.

Με βάση τα νέα στοιχεία, η αστυνομία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο η δολοφονία του 15χρονου να αποτελεί πράξη αντιποίνων. Οι Αρχές συγκεντρώνουν βιντεοληπτικό υλικό, καταθέσεις και ψηφιακά δεδομένα, ενώ αναζητούν τουλάχιστον δέκα ακόμη άτομα που εκτιμάται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα για συμμετοχή στα επεισόδια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ αναζητούνται άλλα δέκα. Σήμερα, οι επτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 17χρονο και στους υπόλοιπους έξι για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα για συμμετοχή σε συμπλοκή με χρήση όπλου που προκάλεσε θάνατο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.