Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που καταγράφει μια 24χρονη γυναίκα να μαχαιρώνει και να δολοφονεί έναν 81χρονο ποδηλάτη στην πόλη Φορμίνγκα της Βραζιλίας. Στις κάμερες ασφαλείας, βλέπουμε αρχικά τη γυναίκα να περπατάει στον δρόμο.

24χρονη στη Βραζιλία σκοτώνει με μαχαίρι ηλικιωμένο ποδηλάτη

Κάποια στιγμή δίπλα της περνάει ο 81χρονος κάνοντας ποδήλατο και τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος καβγάς ή κάποια άλλη προφανή αιτία, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και χτυπάει στο κορμί τον ηλικιωμένο.

Advertisement

Advertisement

Um idoso de 81 anos foi morto com uma facada no peito enquanto andava de bicicleta em uma rua de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nessa segunda-feira (10/8). Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades mostram o idoso pedalando quando uma mulher,… pic.twitter.com/LHg6Jjo9x4 — O TEMPO (@otempo) August 11, 2026

Μετά το χτύπημα από το μαχαίρι, ο άνδρας καταφέερνει να προχωρήσει αν και ήταν σε κατάσταση σοκ και προσπαθούσε να αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Αν και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Μετά τον θάνατο του 81χρονου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής δράστριας, η οποία τελικά συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη, το απόγευμα, με το κίνητρο του δολοφονικού μαχαιρώματος να παραμένει ακόμα άγνωστο.