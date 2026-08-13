Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που καταγράφει μια 24χρονη γυναίκα να μαχαιρώνει και να δολοφονεί έναν 81χρονο ποδηλάτη στην πόλη Φορμίνγκα της Βραζιλίας. Στις κάμερες ασφαλείας, βλέπουμε αρχικά τη γυναίκα να περπατάει στον δρόμο.
24χρονη στη Βραζιλία σκοτώνει με μαχαίρι ηλικιωμένο ποδηλάτη
Κάποια στιγμή δίπλα της περνάει ο 81χρονος κάνοντας ποδήλατο και τότε, χωρίς να υπάρξει κάποιος καβγάς ή κάποια άλλη προφανή αιτία, η 24χρονη βγάζει ένα μαχαίρι και χτυπάει στο κορμί τον ηλικιωμένο.
Μετά το χτύπημα από το μαχαίρι, ο άνδρας καταφέερνει να προχωρήσει αν και ήταν σε κατάσταση σοκ και προσπαθούσε να αντιληφθεί τι έχει συμβεί. Αν και μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα που είχε υποστεί από την 24χρονη, αποδείχθηκε θανατηφόρο.
Μετά τον θάνατο του 81χρονου ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της νεαρής δράστριας, η οποία τελικά συνελήφθη την επόμενη ημέρα, Τρίτη, το απόγευμα, με το κίνητρο του δολοφονικού μαχαιρώματος να παραμένει ακόμα άγνωστο.