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Μια απρόσμενη εξέλιξη διέκοψε την καθημερινή λειτουργία του νομοθετικού σώματος στην πολιτεία Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας, όταν δύο καπιμπάρα εισήλθαν στο κτίριο της τοπικής Βουλής και άρχισαν να περιφέρονται στους χώρους του.

Τα μεγαλύτερα τρωκτικά στον κόσμο πέρασαν από την κεντρική είσοδο του νομοθετικού μεγάρου στην πόλη Κουιάμπα, προκαλώντας έκπληξη σε βουλευτές και εργαζομένους που προετοιμάζονταν για συνεδρίαση και ψηφοφορία.

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🇧🇷's Capybaras Turn Legislature Into Runway



A gang of Brazil’s beloved capybaras waltzed into the legislative assembly building in Mato Grosso – calmly strolling corridors as civil servants gently shooed them back out.



Sightings of the giant rodents are seemingly quite common… pic.twitter.com/iyupqsUYPh — RT_India (@RT_India_news) August 5, 2026

Η παρουσία τους, ωστόσο, δεν θεωρείται εντελώς ασυνήθιστη, καθώς το κτίριο της Βουλής βρίσκεται δίπλα σε ένα πάρκο με πλούσια άγρια πανίδα, κάτι που εξηγεί τις συχνές… επισκέψεις των καπιμπάρα στην περιοχή.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από την υπάλληλο της Βουλής Nayara Bueno στις 30 Ιουλίου. Η ίδια προσπάθησε να καθοδηγήσει τα δύο ζώα ώστε να επιστρέψουν στο πάρκο.

«Εμφανίζονται εδώ αρκετά συχνά, οπότε έχουμε πλέον συνηθίσει να τα βλέπουμε», δήλωσε η Bueno, περιγράφοντας την παρουσία των καπιμπάρα ως ένα φαινόμενο που οι εργαζόμενοι έχουν πλέον μάθει να αντιμετωπίζουν.

Με πληροφορίες από Fox News