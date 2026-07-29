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Κατά την απολογία του, ο ποδοσφαιριστής προσκόμισε ως αποδεικτικό στοιχείο ένα ηχητικό ντοκουμέντο από το VAR, το οποίο αποδείχθηκε προϊόν σατιρικής επεξεργασίας.

Η Πειθαρχική Επιτροπή εντόπισε την απάτη και επέβαλε στον παίκτη ποινή αποκλεισμού ίση με τον χρόνο αποθεραπείας του αντιπάλου του, έως 180 ημέρες.

Η Ιντερνασιονάλ αναγνώρισε το λάθος στη συλλογή του υλικού, ζητώντας δημόσια συγγνώμη και αρνούμενη κάθε πρόθεση παραπλάνησης της αθλητικής δικαιοσύνης.

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Η αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της Serie A Βραζιλίας ανάμεσα στην Ιντερνασιονάλ και την Κρουζέιρο δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τη νίκη των φιλοξενούμενων με 2-1, αλλά κυρίως για μια υπόθεση που εξελίχθηκε σε πρωτοφανές πειθαρχικό θρίλερ.

Δείτε τη φάση στο 7’52”

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Στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης, ο αμυντικός της Ιντερνασιονάλ, Βίκτορ Γκάμπριελ, πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο τάκλιν στον επιθετικό της Κρουζέιρο, Γκάμπριελ Πεκ, προκαλώντας του κάταγμα στην κνήμη. Αρχικά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR, απέβαλε τον ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Αν και το σκληρό μαρκάρισμα από μόνο του δεν αποτελούσε πρωτοφανές περιστατικό, όσα ακολούθησαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο.

Κατά την απολογία του ποδοσφαιριστή, οι νομικοί εκπρόσωποι της Ιντερνασιονάλ επικαλέστηκαν, μεταξύ άλλων, το λευκό πειθαρχικό μητρώο του, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για την πρώτη αποβολή της καριέρας του. Όταν διαπίστωσαν ότι η Πειθαρχική Επιτροπή προσανατολιζόταν στην επιβολή της ανώτατης προβλεπόμενης ποινής των έξι αγωνιστικών, παρουσίασαν ως αποδεικτικό στοιχείο ένα ηχητικό ντοκουμέντο που φερόταν να προέρχεται από την αίθουσα του VAR. Σε αυτό, ο διαιτητής VAR και ο βοηθός του ακούγονταν να εκφράζουν αμφιβολίες για το αν η φάση δικαιολογούσε αποβολή.

Η υπόθεση, ωστόσο, πήρε απρόσμενη τροπή όταν η αθλητική δικαστής εντόπισε ασυνέπειες στο υλικό. Η έρευνα αποκάλυψε ότι το ηχητικό ήταν κατασκευασμένο και προερχόταν από σατιρικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον οποίο διαχειρίζονται ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος, γνωστοί για τις χιουμοριστικές παρωδίες τους σχετικά με το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Η αποκάλυψη αυτή άλλαξε άρδην τη στάση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Αντί της τιμωρίας των έξι αγωνιστικών, αποφασίστηκε ο αποκλεισμός του Βίκτορ Γκάμπριελ για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αποθεραπείας του Γκάμπριελ Πεκ, με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο επιθετικός της Κρουζέιρο θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών.

«Αν δεν είχε χρησιμοποιηθεί αυτό το παράτυπο υλικό, προσωπικά θα υποστήριζα την ποινή των έξι αγωνιστικών. Από τη στιγμή όμως που αποδείχθηκε ότι το ηχητικό δεν ήταν αυθεντικό, η στάση όλων άλλαξε», ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος της Επιτροπής.

Σε κοινή ανακοίνωσή της με το δικηγορικό γραφείο που τη εκπροσωπεί εδώ και δύο δεκαετίες, η Ιντερνασιονάλ αναγνώρισε το λάθος στη διαδικασία συλλογής του αποδεικτικού υλικού, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης. Παράλληλα, ο σύλλογος ζήτησε δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έγινε αντικείμενο έντονου σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δημιουργοί του σατιρικού ηχητικού, αντί να περιορίσουν τη δημοσιότητα γύρω από το θέμα, δημοσίευσαν νέο βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται ντυμένοι διαιτητές, υποτίθεται για να ζητήσουν συγγνώμη, καταλήγοντας όμως να τρολάρουν ακόμη περισσότερο την Ιντερνασιονάλ και την πρωτοφανή γκάφα της.

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